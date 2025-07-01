Özel Sektöre Geçmeyi Düşünen Uzman Doktorun Sosyal Güvenlik Durumu Nasıl Olur?

Soru: Sayın Yetkili, Öncelikle çalışmalarınızda başarılar dilerim, benim sorum emeklilikten önce devlet memuriyetinden ayrılırsam, devlette çalıştığım günlere ilişkin emekli ikramiyesi alıp alamayacağımla ilgili olacak lakin çalışma hayatıma ilişkin birkaç özel noktayı ifade etmek istiyorum.01.08.1979 Doğumlu ve halen devlet memuru olan uzman doktorum. İlk sigorta girişim 16 yaşımı doldurduğum zaman 02.08.1995 te yapılmış olup buradan 10 günlük bir sigorta pirimim mevcut. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Nisan 2007 de devlet memuriyetine başladım, Mayıs 2009 a kadar devlette doktor olarak çalıştım ve bu tarihte askere gittim ve 1 sene asteğmen olarak askerliğimi ifa ettim. Haziran 2010 da askerlik dönüşü tekrar devlette çalıştığım kuruma döndüm ve Aralık 2011 e kadar devlet memuru olarak çalıştım. Ocak 2012 de memuriyetten istifa ederek Ağustos 2014 yılına kadar özel sektörde yine doktor olarak çalıştım. Ağustos 2014 ten bu yana da devlet memuru uzman doktor olarak çalışmaktayım. Şuan henüz hizmet birleştirmesi yapmadığım fakat yapmayı planladığım 954 ssk pirim günüm ve 6206 memuriyette yatan pirim günüm mevcut. Tüm bu bilgiler ışığında, devlet memuriyetinden istifa etmem ve özel sektörde yine doktor olarak çalışmam halinde en erken ne zaman emekli olabilirim ve istifa edip 4/A kapsamında emekli olmam halinde devlet memuriyetimde ödediğim primlere istinaden emekli ikramiyesi alabilir miyim? Alabiliyorsam bunun için nasıl bir yol izlemem gerekir? Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Hizmet birleştirme:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl hizmet içinde 3 yıl 6 ay hizmet koşulu aranır.

Hizmet birleştirme konularında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1056666/

https://www.memurlar.net/haber/1035488/

https://www.memurlar.net/haber/1070485/

https://www.memurlar.net/haber/1042514/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Emekli ikramiyesi:

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz, memurlara emekli ikramiyesi ödemesi için mutlaka emeklilik statüsünde bir aylık bağlanması koşulu bulunmaktadır.

Memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesinde mutlaka memur statüsünde emekli olunma koşulu aranmaz ve 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükümleri uygulanır. Bu hükümlere göre işçi, memur hizmetleri toplamı üzerinden ister işçi statüsünde ister memurluk statüsünde emekli aylığı bağlansın, emekli aylığı bağlandığı tarihte memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılır.

Memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenmesi şartları arasında ayrıca 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmüne bakılır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için memurluktan ayrıldıklarında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün var mı, yok mu buna bakılır. Bu şart varsa memurluk süresine emekli ikramiyesi ödenir. Bu şart yoksa, yani 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlanılmamış veya başlanılmış olsa da bu çalışma 18 yaş altı ise bu durumda ödenmez.

Bu konularla ilgili olarak yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1073847/

https://www.memurlar.net/haber/1073483/

https://www.memurlar.net/haber/1106977/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

18 yaş altı hizmet:

18 yaş altında geçen hizmetler emeklilik hizmet gününden sayılır, bu geçen süre 8 Eylül 1999 tarihinden önce geçmiş ise EYT kapsamına girer ve emeklilik şartlarında yaş şartı aranmaz. Ancak bu uygulama sadece memur statüsünden emeklilik işlemlerinde geçerli olur. Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1136211/

https://www.memurlar.net/haber/1079791/

https://www.memurlar.net/haber/1135579/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Sigortalılık süresi:

Sigortalılık süresinin başlangıcı memurlar hakkında uygulanmaz, bu uygulama işçi statüsünden emekli olanları ilgilendiren bir durumdur ve işçi statüsünden emeklilikte de sigortalılık süresinin başlangıcı 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar. Ancak 18 yaş altı yine hizmet olarak sayılır ve EYT kapsamına dahil eder. Ayrıca, işçi statüsünden emeklilikte EYT kapsamında sadece yaş şartı aranmaz, ancak sigortalılık süresi ve hizmet şartı aranır.

Bu konularda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1121669/

https://www.memurlar.net/haber/1109248/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

İlave ödeme:

5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmü gereği ödenen ilave ödeme sadece memur statüsünden emekli olan uzman doktorları kapsadığından, işçi statüsünden emeklilikte bu madde hükmü gereği ödenen ilave ödeme yapılmamaktadır.

Bu konularda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1093423/

https://www.memurlar.net/haber/922343/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Kısa net açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek hususlar şöyledir;

2007 yılında memurluğa başlamış olmanız nedeniyle 5434 kapsamında olmaktasınız.

1995 yılında geçmiş olduğunuz 18 yaş altı sigortalı hizmetiniz tüm sigorta kollarına tabi prim ödenmek suretiyle geçmiş bir süre ise (staj hariç) bu süre emeklilik hizmetinize eklenir ve EYT kapsamına dahil eder.

Eylül 1999 öncesi geçen bu sigortalı çalışmanız 18 yaş altında geçen süre olduğu için, emekli ikramiyesi ödenmesinde sigortalılık süresi şartı da arandığından, yani 15 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içerisinde de en az 3600 gün hizmet olması şartı arandığı için, sizin 18 yaş altında geçen sürenizin bu şartı taşımadığını değerlendirdiğimizden memurluk sürenize emekli ikramiyesi alamayacağınızı da değerlendirmekteyiz.

Memurluktan ayrıldıktan sonra işçi statüsünden emekli olabilmeniz için 3 yıl 6 ay (1260 gün ve daha fazla) veya daha fazla işçi statüsünde geçen hizmetlerinizin olması gerekir. Ayrıca, işçi statüsünden emekli olmanızda yine yaş şartı aranmaz ancak sigortalılık süresi ve hizmet süresi şartı aranır. Sigortalılık süresinin başlangıcında da 18 yaşın dolumundan sonra geçen süre başlangıç olarak esas alınır. Yani, 18 yaşınızı doldurduktan sonra SGK primleri tam olarak ödenmiş çalışmaya başladığınız tarih sigortalılık sürenizin başlangıcı olarak esas alınır. Yani Nisan 2007 tarihi işçi statüsünden emeklilikte sigortalılık sürenizin başlangıcı olur.

Dolayısıyla, işçi statüsünden emeklilik için yaş şartı aranmadan 25 yıllık sigortalılık süresi (Nisan 2007+25= Nisan 2032) ve 5750 gün prim ödeme gün sayısı şartlarını taşımanız halinde işçi statüsünden emekli olabileceğinizi, memur statüsünden emekli olabilmeniz için de yine yaş şartı aranmadan 9000 gün prim ödeme gün sayısını tamamlamanız gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Not: Herhangi bir hak kaybınızın ortaya çıkmaması açısından bu konularla ilgili yine de SGK ndan yazılı olarak bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.