Düşen uçakta şehit olan askerin bebeği dünyaya geldi
Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un eşi Seda Altıok doğum yaptı. Dünyaya gelen bebeğe, babası Altıok'un göreve gitmeden önce verilmesini istediği 'Gökçe' adı konuldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 14:26, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 14:27
Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi.
Bebeğe, babası Emre Altıok'un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği 'Gökçe' adı konuldu.
Babasından "emanetin emanetimdir" paylaşımı
Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban" ifadelerini kullandı.