Bakan Kurum duyurdu: 8 bloklu sitede yaşayanlar artık korkuyla uyumayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yürütülen "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında Küçükçekmece'deki 8 bloklu Doğuş Sitesi'nin yeniden inşa sürecini paylaştı. Alan bazlı dönüşüm desteğiyle Emlak Konut tarafından üstlenilen projede, ilk etapta 5 blokun yıkımı tamamlandı. Bakan Kurum, "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edilecek 8 bloklu Doğuş Sitesi'nin görüntülerini paylaşarak, "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının İstanbul'da yürüttüğü Yarısı Bizden kampanyası ile kentin yapı stoku yenileniyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar 74 binden fazla bağımsız bölümün dönüşüm süreci Yarısı Bizden destekleriyle devam ediyor.

Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Böylece, Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin liralık finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.

Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.

- "Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız"

Bu kapsamda Küçükçekmece'deki 11 katlı 8 bloktan oluşan Doğuş Sitesi de alan bazlı dönüşüm desteğiyle yeniden inşa edilecek. İlk etapta 5 bloktaki 162 bağımsız bölümün yıkımı tamamlanırken, Emlak Konut'un üstlendiği projenin inşaat çalışmaları toplam 4 bin 752 metrekarelik alanda yürütülecek.

Bakan Murat Kurum da Doğuş Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarının görüntülerini NSosyal hesabından paylaşarak, "Doğuş Sitesi sakinleri artık korkuyla uyumayacak. Yarısı Bizden ile sağlam ve güvenli yuvaları için ilk adımı attık. Evlerimizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

