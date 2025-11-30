MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi

Meclis heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesinden sonra, Terörsüz Türkiye sürecinde bir ivme beklenirken, güvenlik kaynakları PKK'nın Kuzey Irak'taki bazı bölgelerden çekildiklerini teyit etti. PKK'nın silah bırakma sürecini takip etmek üzere MİT ve TSK'nın koordinasyonunda 'doğrulama mekanizmaları' oluşturulmuştu.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; PKK'nın 'Çekildik' dediği bölgelerde bu mekanizmalar tarafından tek tek tarama yapıldı. Sahada yapılan tespitlere göre Zap'ta 4, Metina'da da 2 olmak üzere toplam 6 mağara tamamen boşaltıldı. Mühimmatlar kayıt altına alınarak imha işlemi gerçekleştirildi. Saha taramalarında boşaltılan yerlerde ağır silahlar bulunmadığı tespiti de yapıldı. Pençe-Kilit Operasyonları sırasında en yoğun çatışmaların yaşandığı bu bölgeler böylece terörden temizlenmiş oldu.

Ayrıca Hakurk, Gara ve Haftanin'in boşaltılması için hazırlık yapılırken, örgütün Suriye kolunun lojistiğinin sağlandığı Sincar ve Mahmur hattında kısa süre içinde yeni gelişmeler olacağı belirtiliyor. Özellikle Mahmur kampındaki sivillerin Türkiye'ye dönüşlerinin önü açılacak. Kampta yaşayanların kimlik sahibi olmaları sağlanacak.

SON AŞAMADA KANDİL VAR



Güvenlik kaynakları, silah bırakma sürecinin PKK açısından tamamlanma aşamasına geldiğini ancak örgüt içindeki yüzde 30'luk bir grubun silah bırakmamak için direndiği tespitini yapıyor. Güvenlik kaynakları, Kandil'i ise 'daha az sorunlu olan bölge' olarak görüyor. Örgüt yöneticilerinin bulunduğu Kandil, Terörsüz Türkiye sürecinin son aşamalarında gündeme gelecek. Buradaki yöneticilerin durumu Türkiye'nin çıkaracağı hukuki düzenlemelere göre belli olacak. Örgüt yöneticileri için İskandinav ülkelerine gidecekleri değerlendirmesi yapılıyor.

SDG'DE İLERLEME SAĞLANDI



Güvenlik birimlerinin yaptığı değerlendirmelerde, Suriye tarafında ise bazı problemler yaşanmasına rağmen Türkiye'nin, SDG konusunda ABD yetkililerle yürüttüğü temasların belli bir noktaya geldiği, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bu konudaki direnişinin ise kırılmak üzere olduğu belirtildi. SDG'nin yüzde 70'inin Arap aşiretlerden oluştuğuna dikkat çekilirken, Türkiye'nin özellikle bu aşiretlerle temas halinde olduğu ifade ediliyor. İstihbarat birimlerinin SDG ile görüşmeleri sıklaştırdığı, yakın zamanda olumlu gelişmelerin olabileceği kaydedildi

TAKVİM NEDEN YAVAŞ İŞLİYOR?



PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin takvimde yaşanan yavaşlamanın da yine Suriye'deki gelişmelerden kaynaklı olduğu belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, "Ortada pembe bir tablo yok. Ama karamsar bir tablo da yok. PKK'nın verdiği sözlerin büyük bölümü tutuluyor. Mesela 'Boşalttık' dedikleri yerleri gerçekten boşaltıyorlar. Ama Suriye tarafında sözler tutulmuyor. Bu durum, süreci doğrudan etkiliyor. O sebeple öngörülen takvimin gerisinden geliniyor. Sürecin daha hızlı tamamlanması bekleniyordu. Ama Suriye meselesi takvimi geciktiriyor" değerlendirmesini yaptı.