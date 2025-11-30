25 ülkeye ihracat yapıyordu: Sebze-meyve devi iflasın eşiğinde!
25 ülkeye ihracat yapıyordu: Sebze-meyve devi iflasın eşiğinde!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi

Meclis heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrası Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir ivme kaydedildi. Güvenlik kaynakları, PKK'nın Kuzey Irak'taki Zap'ta 4 ve Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 mağarayı tamamen boşalttığını teyit etti. MİT ve TSK koordinasyonunda kurulan 'doğrulama mekanizmaları' tarafından yapılan saha taramasında, boşaltılan yerlerdeki mühimmatlar kayıt altına alınarak imha edildi. Silah bırakma sürecinin son aşamasında Kandil'in gündeme geleceği ve buradaki yöneticilerin hukuki düzenlemeler sonrası İskandinav ülkelerine gidebileceği belirtiliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 07:37, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 07:45
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi

Meclis heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmesinden sonra, Terörsüz Türkiye sürecinde bir ivme beklenirken, güvenlik kaynakları PKK'nın Kuzey Irak'taki bazı bölgelerden çekildiklerini teyit etti. PKK'nın silah bırakma sürecini takip etmek üzere MİT ve TSK'nın koordinasyonunda 'doğrulama mekanizmaları' oluşturulmuştu.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; PKK'nın 'Çekildik' dediği bölgelerde bu mekanizmalar tarafından tek tek tarama yapıldı. Sahada yapılan tespitlere göre Zap'ta 4, Metina'da da 2 olmak üzere toplam 6 mağara tamamen boşaltıldı. Mühimmatlar kayıt altına alınarak imha işlemi gerçekleştirildi. Saha taramalarında boşaltılan yerlerde ağır silahlar bulunmadığı tespiti de yapıldı. Pençe-Kilit Operasyonları sırasında en yoğun çatışmaların yaşandığı bu bölgeler böylece terörden temizlenmiş oldu.

Ayrıca Hakurk, Gara ve Haftanin'in boşaltılması için hazırlık yapılırken, örgütün Suriye kolunun lojistiğinin sağlandığı Sincar ve Mahmur hattında kısa süre içinde yeni gelişmeler olacağı belirtiliyor. Özellikle Mahmur kampındaki sivillerin Türkiye'ye dönüşlerinin önü açılacak. Kampta yaşayanların kimlik sahibi olmaları sağlanacak.

SON AŞAMADA KANDİL VAR

Güvenlik kaynakları, silah bırakma sürecinin PKK açısından tamamlanma aşamasına geldiğini ancak örgüt içindeki yüzde 30'luk bir grubun silah bırakmamak için direndiği tespitini yapıyor. Güvenlik kaynakları, Kandil'i ise 'daha az sorunlu olan bölge' olarak görüyor. Örgüt yöneticilerinin bulunduğu Kandil, Terörsüz Türkiye sürecinin son aşamalarında gündeme gelecek. Buradaki yöneticilerin durumu Türkiye'nin çıkaracağı hukuki düzenlemelere göre belli olacak. Örgüt yöneticileri için İskandinav ülkelerine gidecekleri değerlendirmesi yapılıyor.

SDG'DE İLERLEME SAĞLANDI

Güvenlik birimlerinin yaptığı değerlendirmelerde, Suriye tarafında ise bazı problemler yaşanmasına rağmen Türkiye'nin, SDG konusunda ABD yetkililerle yürüttüğü temasların belli bir noktaya geldiği, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bu konudaki direnişinin ise kırılmak üzere olduğu belirtildi. SDG'nin yüzde 70'inin Arap aşiretlerden oluştuğuna dikkat çekilirken, Türkiye'nin özellikle bu aşiretlerle temas halinde olduğu ifade ediliyor. İstihbarat birimlerinin SDG ile görüşmeleri sıklaştırdığı, yakın zamanda olumlu gelişmelerin olabileceği kaydedildi

TAKVİM NEDEN YAVAŞ İŞLİYOR?

PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin takvimde yaşanan yavaşlamanın da yine Suriye'deki gelişmelerden kaynaklı olduğu belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, "Ortada pembe bir tablo yok. Ama karamsar bir tablo da yok. PKK'nın verdiği sözlerin büyük bölümü tutuluyor. Mesela 'Boşalttık' dedikleri yerleri gerçekten boşaltıyorlar. Ama Suriye tarafında sözler tutulmuyor. Bu durum, süreci doğrudan etkiliyor. O sebeple öngörülen takvimin gerisinden geliniyor. Sürecin daha hızlı tamamlanması bekleniyordu. Ama Suriye meselesi takvimi geciktiriyor" değerlendirmesini yaptı.

