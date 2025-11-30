23 yıl önce emekli oldu ama bu işi bırakamıyor!

Muğla'nın ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Yakup Gökhan, kentte 54 yıldır saat tamiri yapıyor.

İlkokul çağında Adana'da çırak olarak saat tamirciliğine başlayan Gökhan, 1971'de işi öğreten ustasının çağırması üzerine 'ye yerleşti.

Bir süre ustasıyla çalışan, 18 yaşındayken ustası Adana'ya dönen Gökhan, mesleğine devam etti. İlerleyen teknolojiye rağmen mesleğini aşkla sürdüren Gökhan, 4 metrekarelik iş yerinde eski saatlerin tamirine devam ediyor.

Yakup Gökhan, AA muhabirine, meslekte 56 yılını doldurduğunu, 'de ise 54 yıldır saatçilik yaptığını söyledi.

İnsanların eski, kurmalı saatlere daha çok önem verdiğini belirten Gökhan, "Elektronik saatler, eski saatlerin yanında pasif kalıyor. İnsan mesleğini severse başarılı olur. Mesleğini sevmeyen birisi hiçbir zaman başarılı olamaz. Ben mesleğimden ve kazancımdan memnunum." dedi.

Gökhan, biri üniversite mezunu iki çocuğuna da mesleğini öğrettiğini, çocuklarına zanaatını miras bırakacağını kaydetti.

- "Bizim elimizdeki saatleri arayan kolay kolay bulamıyor"

Emekliliğinin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen mesleğinden vazgeçemediğine işaret eden Gökhan, şöyle konuştu:

"Saatlerin parçası olduğu sürece tamiri yapılır. Parçasını bulamazsak zor oluyor. En az 70-80 yıllık saatler var. Mekanik saatlerin senede bir temizlenmesi lazım. Bakımını yaparsan çalışır. Tamir ettiğim çoğu saat insanların dedesinden, atasından kalma. Eski takmadığım zemberek gibi az bulunan parçaları elimde sürekli bulunduruyorum. Lazım olduğundan da kullanıyorum. Fabrikalarda üretilen elektronik saatleri bulması kolay. Bizim elimizdeki saatleri arayan kolay kolay bulamıyor. Ayda bir, 15 günde bir kurulan saatler var. Bunlardan artık yok. Çin mallarının parçaları naylon. Bu saatler 3-5 yıl kullanıldıktan sonra çöp oluyor. Eski saatler ise ömürlük, sadece bakım istiyor."

Gökhan, sanatını icra etmeye devam ettiğini, saat satıcısı değil, sadece tamirat yaptığını dile getirdi.

- "Çalışan ve mücadele edenin karnı doyar"

Çevre ilçelerin yanı sıra özellikle yaz aylarında İstanbul'dan tatile gelenlerin tamir için saatlerini getirdiğini anlatan Gökhan, "Adana'da bir ustam vardı. Dedi ki 'Zanaatkar öğlene kadar aç, öğleden sonra toktur.' Allah hiçbir zaman insanı aç bırakmaz. Çalışan ve mücadele edenin karnı doyar." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden 65 yaşındaki Muharrem Akalın, saatçi Yakup ustayı 10 yaşından bu yana tanıdığını söyledi.

Çocukluk zamanlarında ağabeyiyle Yakup ustaya saat tamirine geldiklerini, o zamanlardan bu yana ustayı tanıdığını anlatan Akalın, "Gerçekten bende de şu anda saat yok, saate cep telefonumdan bakıyorum. Yakup ağabey, geldiğimde bana saat hediye ediyor. 'de Yakup ağabeyin dışında bir kişi daha var, başka da saat tamircisi yok." diye konuştu.

Saat tamiri için gelen Ali Karayel de yaklaşık 35 yıldır tanıdığı saatçi Yakup'un işçiliğinin çok iyi olduğunu kaydetti.