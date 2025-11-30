Netanyahu'dan yolsuzluk davasının ortasında af talebi

TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Ana sayfaHaberler Dünya

Netanyahu'dan yolsuzluk davasının ortasında af talebi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk soruşturması sürerken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a af talep ettiği bir mektup gönderdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 16:59, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 17:00
Yazdır
Netanyahu'dan yolsuzluk davasının ortasında af talebi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 6 yıldır süren rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla açılan davalar ülke siyasetinin gündeminden düşmüyor. Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, kendisine yöneltilen suçlamalardan af talep etti. Netanyahu mektubunda, "Son yıllarda, ulusun farklı kesimleri arasında ve devletin çeşitli organları arasında gerilimler ve anlaşmazlıklar arttı. Kendi davamda yürütülen yargı sürecinin çatışmaların odak noktası haline geldiğinin farkındayım. Tüm bu gelişmelerin sonuçlarını anlayarak geniş bir kamusal ve etik sorumluluk taşıyorum. Bu nedenle, kişisel çıkarım davayı sürdürmek ve tam aklanmaya kadar masumiyetimi kanıtlamak olsa da, kamu yararının başka bir şey gerektirdiğine inanıyorum" dedi.

Ülkede uzlaşıyı sağlama konusunda bir sorumluluğu olduğunu ve davanın kapatılmasının siyasi gerilimi azaltacağını savunan Netanyahu, "İsrail'in şu anda karşı karşıya olduğu güvenlik tehditleri ve diplomatik fırsatlar dikkate alındığında, ayrılıkları gidermek, halk arasında birlik sağlamak ve devlet kurumlarına duyulan güveni yeniden tesis etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlıyım. Bunu devletin diğer organlarından da bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Davanın derhal sona ermesinin tansiyonu büyük ölçüde düşürmeye yardımcı olacağına inanıyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu mektuba ilişkin yayınladığı videolu açıklamada, 6 yıldır süren yolsuzluk davasının sona ermesinin İsrail'in ulusal çıkarına olduğunu savundu. Netanyahu, "Hakkımdaki soruşturmaların başlamasından bu yana neredeyse 10 yıl geçti. Bu konulardaki yargılama yaklaşık 6 yıldır sürüyor ve daha birçok yıl devam etmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

Kendi çıkarının tüm suçlamalardan aklanana kadar hukuki süreci tamamlamak olduğunu söyleyen Netanyahu, "Güvenlik, diplomatik gerçeklik ve ulusal çıkar başka bir şey gerektiriyor. İsrail büyük meydan okumalarla karşı karşıya, aynı zamanda büyük fırsatlarla da. Bu tehditleri bertaraf etmek ve fırsatları değerlendirmek için ulusal birlik gerekiyor" dedi.

"Ülkemizin buna çok ihtiyacı var"

Binyamin Netanyahu, davanın devam etmesinin "İsrail'i içeriden parçaladığını, bölünmelere yol açtığını ve uçurumları derinleştirdiğini" ileri sürerek, "Ben ve ülkedeki birçok kişi, davanın derhal sona ermesinin tansiyonu büyük ölçüde düşürmeye ve geniş bir uzlaşıyı teşvik etmeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Ülkemizin buna çok ihtiyacı var" diye konuştu. Netanyahu, yargıçlar tarafından son dönemde haftada 3 kez ifade vermesinin istenmesinin bu talebi öne alma kararında etkili olduğunu söyledi.

"Ülkenin iyiliğini düşünen herkesin bu adımı desteklemesini bekliyorum"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Herzog'a gönderdiği af talebi çağrısının da mektup yazmasında etkili olduğunu kaydeden Netanyahu, "Başkan Trump, davanın derhal sona erdirilmesini istedi; böylece onunla birlikte İsrail ve ABD'nin paylaştığı hayati çıkarları çok daha güçlü bir şekilde ilerletebilecektik. Bu fırsat penceresi bir daha geri gelmeyebilir. Demokratik seçimlerde defalarca seçildim ve İsrail'in başbakanı olarak görev yapmaya devam etmem için güveninizi aldım. Bu nedenlerle, avukatlarım bugün başkana bir af talebi sundu. Ülkenin iyiliğini düşünen herkesin bu adımı desteklemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Netanyahu 2020 yılından bu yana yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmayla suçlanmıştı. Üç ayrı ceza dosyasını kapsayan dava 2020 yılında başlarken, Netanyahu suçsuz olduğunu iddia ediyor.

ABD Başkanı Trump, af talep etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Netanyahu'yu kastederek, "Bu adam, işte tam burada duran adam, iyi bir adam. Şuradaki iki adamlar (İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Meclis Başkanı Ohana) da iyi adamlar. Aklıma bir fikir geldi. Sayın Cumhurbaşkanı, ona niçin af sağlamıyorsunuz? Ona af sağlayın" diye konuşmuştu.

Trump Herzog'a mektup göndermişti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump'ın kendisine bir mektup yazarak Netanyahu için af talebinde bulunduğunu açıklamıştı. İsrail basınında yer alan haberlere göre; Trump mektubunda, "En az 3 bin yıldır aranan barışı birlikte güvence altına aldığımız bu tarihi günlerde size yazmak benim için bir onurdur. Müthiş ve kararlı bir savaş zamanı başbakanı olan ve son olarak İsrail'i barışa taşıyan Binyamin Netanyahu'yu tamamen affetmeniz için size çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber