Beşiktaş bu sezon 3. kez gol yemeden maçı tamamladı

Geçtiğimiz hafta Samsunspor maçında penaltıdan attığı golle takımına 1 puanı getiren Cengiz Ünder, Fatih Karagümrük mücadelesinde ise penaltıdan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 54. dakikada ceza sahasında Serginho'nun topa elle müdahalesi sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR'ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Cengiz'in vuruşunda top kaleci Grbic'te kaldı.

Süper Lig'de 4 penaltının 2'si gol oldu

Kartal, bu sezon Süper Lig'de 4 kez penaltı kazandı. Siyah-beyazlılarda bu penaltıların 2'si golle sonuçlanırken, 2'si ise kaçtı

Beşiktaş'ın ilk penaltısını Tammy Abraham, Eyüpspor maçında gole çevirdi. Abraham, Kasımpaşa mücadelesinde ise penaltıdan faydalanamadı.

Geçtiğimiz hafta ise üçüncü penaltıyı Cengiz Ünder, Samsunspor mücadelesinde golle sonuçlandırmayı başardı.