Bakan Fidan: Türkiye ile İran bölgenin iki güçlü ülkesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkent Tahran'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, burada yaptığı konuşmada, Arakçi ile uluslararası ortamlarda sık sık bir araya geldiklerini ve tüm önemli gelişmeleri telefonla müzakere ettiklerini kaydederek, iş birliği için teşekkür etti. Görüşmelerinin verimli geçtiğini vurgulayan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki başta ticaret ve enerji olmak üzere tarafların refahını ve ekonomisini doğrudan ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını bildirdi.

Başta sınırları daha etkin kullanmak olmak üzere ticaretin geliştirilmesi için ikili ilişkilerde yapılması gereken birçok şey bulunduğunun altını çizen Fidan, "Bağlantısallık, ulaştırma ve lojistik alanında iki ülke olarak yapmamız gerekenin biraz gerisinde kalmışız. Bu konuda atmamız gereken adımlar var. Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor. Sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'İRAN İLE TÜRKİYE'NİN BÜYÜK NÜFUS VE EKONOMİYE SAHİP'

Fidan, İran ile Türkiye'nin büyük nüfus ve ekonomiye sahip olduğunu aktararak, iki toplumun birbirine çok yakın olduğunu da söyledi. Tarafların yoğun şekilde etkileşim halinde olduğunu ve ticaret yaptığını, her yıl milyonlarca kişinin İran ile Türkiye arasında seyahat ettiğini dile getiren Fidan, bunu daha sistemli şekilde ileriye taşımak için somut projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Arakçi'nin İran'ın Van Başkonsolosluğu'nun yakın gelecekte açılacağına yönelik sözleri ile ilgili Fidan, "Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim, kendisi gelirse ben de oraya gideceğim, beraber açacağız" diye konuştu.

Fidan, özellikle düzensiz göçle mücadele konusunda yakın coğrafyadan kaynaklanan sorunlar bulunduğuna ve bu konuda İran ile iş birliği yapmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Özellikle Afganistan kaynaklı düzensiz göçle nasıl beraber mücadele edebiliriz, oradaki Afgan hükümetiyle beraber nasıl çalışabiliriz, bu konu üzerinde de durduk" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekteki Tahran ziyaretiyle Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) 9'uncu toplantısını İran'da yapacaklarını ifade eden Fidan, kendisinin İran'a ziyaretinin, Erdoğan'ın ziyareti için ön hazırlık niteliği de taşıdığını vurguladı.

'UKRAYNA-RUSYA BARIŞI' AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile İran'ın bölgenin iki güçlü ülkesi olduğunu belirterek, İranlı mevkidaşıyla bölgesel konuları masaya yatırdıklarını kaydetti. Başta Filistin ve Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan, İsrail yayılmacılığı, nükleer müzakereler, Afganistan-Pakistan arasındaki gerginlik gibi konuları Arakçi ile ele aldıklarını aktaran Fidan, İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bölge için 'bir numaralı güvenlik tehdidi' olduğu konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu bildirdi.

Amaçlarının Gazze'de büyük emeklerle oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi olduğunu dile getiren Fidan, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırganlığın da bir an önce son bulması ve bu konuda uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

Bakan Fidan, İran'ın nükleer müzakerelerinde Ankara'nın her zaman Tahran'ın yanında olduğunu Arakçi'ye ilettiğini anlatarak, "Bizim amacımız İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonun ekonomik olarak ve diğer alanlarda olabildiğince hızlı devam etmesi" dedi.

İran'ın yıllardır maruz kaldığı yaptırımların haksız olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Fidan, devam eden süreçlerin bir noktaya varması konusunda Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, Ukrayna-Rusya barışının da bölge için önemli olduğu kanaatinde olduklarının altını çizerek, bunun hayata geçmesi için Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün kurumlarla yoğun çaba içinde olunduğunu bildirdi. Fidan, bu meselede Avrupalıların, Ukraynalıların, Rusların ve Amerikalıların attığı bütün adımları desteklediklerini belirterek, Türkiye'nin de bu çabaların içinde olduğunu aktardı.

ARAKÇİ: PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ülkesinin terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Terörün bölge için bir tehdit olduğuna işaret eden Arakçi, "Türkiye'nin terörden arındırılmasını destekliyoruz" diye konuştu.

Bakan Arakçi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "İran, Türkiye ile gaz anlaşmasının uzatılmasına ve enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine hazırdır" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir sınır kapısı ve ticaret merkezlerinin açılması, iki ülkenin tren yolu hattıyla bağlanması ve tercihli ticaret için teknik düzeyde uzmanların toplantı yapması konusunun ele alındığını belirten Arakçi, yakın gelecekte İran'ın Van Konsolosluğu'nun açılacağını, bunun ikili ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

Arakçi, İran nükleer müzakereleri ve ABD'nin yaptırımları, Filistin konusunda ortak çabalar, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlali gibi bölgesel ve uluslararası konuların da görüştüklerini bildirerek, "Suriye'nin istikrar ve huzuru toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıdır ve en büyük tehdit İsrail'den gelmektedir" ifadelerini kullandı.