Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının öncelikli gündem maddesi, "Terörsüz Türkiye Süreci" olacak; süreç kapsamında hayata geçirilebilecek yasal düzenlemelerin yol haritası ele alınacak. Diğer önemli gündem maddeleri arasında; Ukrayna'nın Türkiye kıyılarına yakın uluslararası sularda gemi vurmasının ardından Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler, enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadele adımları ile yılın ilk 11 ayına ait ekonomik veriler bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Toplantıda Terörsüz Türkiye Süreci öncelikli gündem başlığı olacak.

Kabine toplantısında süreç kapsamında hayata geçirilebilecek yasal düzenlemelere ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca Irak'ın kuzeyinde sahadaki son duruma ilişkin istihbarat raporların değerlendirileceği belirtiliyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kabinede Rusya-Ukrayna savaşı da konuşulacak.

Cuma günü Karadeniz'de uluslararası sularda ancak Türkiye kıyılarına yakın noktalarda iki geminin Ukrayna tarafından vurulmasının ardından seyrüsefer güvenliğine ilişkin alınabilecek tedbirler de masada olacak.

Ayrıca savaşının sona erdirilmesine dönük uluslararası çabalar ve Türkiye'nin süreceğe vereceği katkı da masada olacak.

EKONOMİ

Kabinede ekonomi de öncelikli gündem başlıklarından biri..

hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele çerçevesinde atılan adımlar ve yılın ilk 11 ayına ilişkin ekonomik veriler değerlendirilecek.

GAZZE'DE SON DURUM

Toplantıda Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Katar Dışişleri Bakanı ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı ile Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmenin çıktıları çerçevesinde hem bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri hem de nihai ateşkes için yürütülen diplomatik çabalar ele alınacak.

