Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) olarak gemilerle karşılayabilecek kapasiteye ulaştığını açıkladı. Bayraktar, LNG gazlaştırma kapasitesinin en soğuk kış günlerinde dahi Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek seviyede olduğunu belirtti. Türkiye'nin günlük ortalama doğal gaz ihtiyacının 330 milyon metreküp olduğunu vurgulayan Bayraktar, toplam günlük gaz alma kapasitesinin ise 495 milyon metreküpe yükseltildiğini ifade etti.

Türkiye'nin LNG Altyapısındaki Gelişmeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda yerli üretimin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğine katkı sağladıklarını söyledi. Türkiye, ikisi kara LNG terminali ve üçü Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere toplamda 5 LNG tesisi ile LNG alımı gerçekleştirebiliyor.

LNG Gazlaştırma Kapasitesindeki Artış

2016 yılında hayata geçirilen Milli Enerji ve Maden Politikası ile birlikte günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitesi, yaklaşık beş kat artarak 161 milyon metreküpe ulaştı. Bu artış, özellikle tüketimin zirve yaptığı kış günlerinde vatandaşların doğal gaz ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

Doğal Gaz Şebekesinde Giriş Noktası Artışı

Bakan Bayraktar, gazlaştırma kapasitesinin artırılmasının yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktası sayısının 14'e çıkarıldığını belirtti. Böylece toplamda günlük gaz alma kapasitesi 495 milyon metreküpe yükselmiş oldu.

LNG gazlaştırma kapasitesi: 161 milyon metreküp/gün

161 milyon metreküp/gün Toplam günlük gaz alma kapasitesi: 495 milyon metreküp

495 milyon metreküp LNG tesisi sayısı: 5 (2 kara terminali, 3 FSRU)

5 (2 kara terminali, 3 FSRU) Doğal gaz şebekesi giriş noktası: 14

14 Türkiye'nin ortalama günlük doğal gaz ihtiyacı: 330 milyon metreküp

Enerji Arz Güvenliği ve Çeşitlendirme Stratejisi

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, LNG kapasitesindeki artış ve şebeke giriş noktalarının çoğaltılması, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar arasında yer alıyor. Bu gelişmeler, ülkenin doğal gaz tedarikinde esneklik ve güvenilirlik sağlıyor.



