Başkentte metroda yolcuyu yaralayan özel güvenlik görevlisi tutuklandı
Başkentte, metroda tartıştığı yolcuyu başından yaralayan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 17:53, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 17:54
Edinilen bilgiye göre, metroda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A, tartıştığı yolcuyu başından yaraladı.
Kafasında kırık oluşan yolcu hastaneye götürüldü.
Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Burada nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen F.A, ?nitelikli yaralama? suçundan tutuklandı.