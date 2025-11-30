LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
25 ülkeye ihracat yapıyordu: Sebze-meyve devi iflasın eşiğinde!

Meyve-sebze sektörünün önde gelen firmalarından olan ve 25 ülkeye ihracat yapan Çorum merkezli Saraylım Tarım, girdiği mali darboğaz nedeniyle ilan ettiği konkordato sürecinde kritik bir aşamaya geldi. Gıda devinin başvurusunu değerlendiren Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, üç aylık geçici mühletin iki ay daha uzatılmasına hükmetti.

30 Kasım 2025
Meyve-sebze sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Saraylım, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato ilan etti.

Gıda devinin başvurusunu değerlendiren Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi; üç aylık geçici mühletin iki ay daha uzatılmasına hükmetti. Mahkeme; Saraylım Tarım'ın yanı sıra aynı grup bünyesinde yer alan dört şirket ve ortakları için de benzer karar verdi.

Şirketlerin kaderini belirleyecek duruşma ise 28 Ocak 2026'da görülecek. Bu duruşma sonrası firmaların süreci başarıyla geçip geçmeyeceği değerlendirilecek.

25 ülkeye ihracat yapıyor

Çorum'da mühendis bir ailenin kurduğu Saraylım, Türkiye'nin 35 ilinden temin edilen yaş meyve ve sebzelerin işleyerek 25 ülkeye ihracat yapıyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, şirketin kamuya açık mali verilerine göre 2023'te net satış gelirinde karda ancak aynı dönem net kar marjında düşüş yaşandığı görüldü.

