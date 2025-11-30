LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Haberler Teknoloji

Nijer devlet televizyonu yayınlarını Türksat uydularına taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nijer Devlet Televizyonu Telesahel'in yayınlarını Türksat uydularına taşıdığını bildirerek, "Bugün Nijer ile sağlanan bu yayın adımı, Türkiye'nin Afrika'daki medya görünürlüğünü ve uydu alanındaki ihracat potansiyelini daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 11:38
Nijer devlet televizyonu yayınlarını Türksat uydularına taşıdı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Nijer devlet televizyonu Telesahel'in Türksat uyduları aracılığıyla yayın hayatına başlamasına ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu televizyonun, yapılan yeni anlaşma kapsamında, Türksat uyduları üzerinden hem doğu hem de batı kapsama alanında yayına başladığını belirten Uraloğlu, "Bu gelişme yalnızca teknik bir anlaşma değil, aynı zamanda Afrika'nın sesini, kültürünü ve haber akışını dünyaya taşıyan stratejik bir adım. Bu durum Türkiye'nin uydu yayıncılığındaki gücünün ve uluslararası güvenilirliğinin en somut göstergelerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Telesahel yayınlarının, güçlü kapasitesi ve geniş coğrafi erişimiyle öne çıkan Türksat 4A üzerinden verildiğini ifade ederek, Türksat uydularının artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın yayın altyapısına hizmet verdiğine dikkati çekti.

Nijer devlet televizyonunun Türksat'ı tercih etmesinin Türkiye'nin teknolojik olarak geldiği noktayı, sunduğu yayın kalitesini ve kesintisiz hizmet güvencesini net şekilde ortaya koyduğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yayın anlaşmasının iki ülke arasındaki teknik işbirliğinin ötesinde, kültürel ve diplomatik ilişkileri de destekleyen bir adım oldu. Telesahel'in yayınlarıyla Nijer haberleri, kültürel içerikleri ve kalkınma hikayeleri artık uluslararası izleyicilere ulaşacak. Türksat sadece bir uydu operatörü değil, ülkeler arasında köprü kuran bir iletişim elçisi. Türksat Afrika'da Gana, Nijerya ve Nijer başta olmak üzere birçok ülkeye yayıncılık ve iletişim hizmeti sunuyor. Türkiye, artık uydu teknolojilerinde dışa bakan değil, dünyaya hizmet veren bir ülke konumundadır. Bugün Nijer ile sağlanan bu yayın adımı, Türkiye'nin Afrika'daki medya görünürlüğünü ve uydu alanındaki ihracat potansiyelini daha da güçlendirecek."

