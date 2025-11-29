Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Malatya'da polis ekiplerince "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 15'i tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 08:36, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 09:03
Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince
"yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama"suçlarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
GÖZALTILARIN ARDINDAN 15 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.