25 ülkeye ihracat yapıyordu: Sebze-meyve devi iflasın eşiğinde!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
Dışişlerinden 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine saldırıya dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de iki ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin, "Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 07:13, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 07:19
Dışişlerinden 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine saldırıya dair açıklama

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, Karadeniz'de Gambiya bayraklı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıların endişeyle karşılandığını belirtti.

"Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur." ifadelerini kullanan Keçeli, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüklerini belirtti.

