Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Restoranlar, online platformları boykot edecek!
Bakan Göktaş yakından takip etti: Rekor promosyon anlaşması yapıldı
4 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak, hortum, dolu...
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirdi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi

Ambarlı Gümrük Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde toplam 394 bin 117 paket sigara ele geçirildi. Yapılan incelemede, ele geçirilen kaçak sigaralarının piyasa değerinin 94 milyon lira olduğu tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 09:33, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 09:34
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, transit rejimi hükümleri çerçevesinde işlem gören bir tır riskli olarak değerlendirilerek takibe alındı.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Ambarlı Gümrük Sahası'na gelen araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yalıtım malzemelerinin arasına gizlenmiş koliler tespit edildi.

Yapılan detaylı aramada, yabancı bandrollü toplam 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 94 milyon lira olduğu belirlendi.

Sıfır tolerans vurgusu

Ele geçirilen kaçak sigaralar ekipler tarafından imha edilirken, Bakanlık açıklamasında, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Kaçak sigara ticaretinin kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı ve toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği bilinciyle yürütülen mücadele, sıfır tolerans yaklaşımıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma sürüyor.

