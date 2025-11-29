Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladığını belirterek, "Eskiden tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçeye oranı yüzde 4,6 idi. Biz şimdi bunu yüzde 3 civarına indirdik. Yani bütçeye oranla neredeyse yüzde 30 civarında bu tür cari harcamalarda azaltma yaptık." dedi. Şimşek, Londra'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) tarafından düzenlenen İngiltere Halk Buluşması'nda küresel ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya genelinde büyük belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığını vurguladı.

Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye'nin Konumu

Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB) ve Japonya gibi ülkelerin imalat sanayisinde zemin kaybettiğini belirtti. "Dünyada büyük jeostratejik rekabet var. Bugünkü kırılmaların arkasında bu var. Türkiye'nin burada bir avantajı çıkıyor ortaya. Bizim ticaretimizin yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmamızın olduğu ülkelerle, yüzde 80'inden fazlası da hem bu ülkeler hem de yakın coğrafyamızla." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu gelişmelere karşı hazırlıklı olduğunu ve bölgesel entegrasyonu ön plana çıkardığını söyledi.

Enerji ve Yeşil Dönüşüm

Türkiye ekonomisi için yeşil dönüşümün zorunlu olduğunu vurgulayan Şimşek, "Türkiye, son 24 yılda doğal gaz ve petrol benzeri fosil yakıt ithalatına bir trilyon dolar ödedi. Bizim toplam borcumuz 550 milyar doların altında. Yani toplam borcumuzun iki katı kadar bir meblağı fosil yakıt ithalatına ödedik." dedi. Bu kapsamda yenilenebilir enerji dönüşümünün hızlandığını belirtti.

Enflasyon ve Ekonomik Hedefler

Şimşek, uygulanan makro istikrar ve reform programıyla Türkiye'nin daha güçlü ve hızlı büyümesini hedeflediklerini belirtti. "Borçluluğumuzun düşük olması sanayi, dijital ve yeşil dönüşümü sağlamamızla büyük katkı sunacak." dedi. Türkiye'nin dünya milli gelirinden aldığı payın 2002'deki yüzde 0,7 seviyesinden ikiye katlandığını ifade etti.

"İngiltere'yle çok daha gelişmiş bir serbest ticaret anlaşmasını müzakere ediyoruz."

"AB ile ticaretimiz bu sene muhtemelen 230 milyar dolara çıkacak."

"AB'nin AB dışındaki en büyük beşinci ticaret ortağıyız."

Türkiye'nin önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Şimşek, "Enflasyonu tekrar tek haneye düşürmeyi amaçlıyoruz. Enflasyon bu yıl sonunda yüzde 31 civarına inecek. Gelecek sene de enflasyonu çok büyük ihtimalle yüzde 20 ve 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz. Bir sonraki sene de tek haneye." şeklinde konuştu.

Bütçe Disiplini ve Deprem Harcamaları

Şimşek, bütçe açıklarının küresel ölçekte önemli bir sorun olduğunu belirterek, Türkiye'nin deprem bölgesinde yaklaşık 90 milyar dolar harcadığını söyledi. Deprem bölgesinde yaklaşık 600 bin konutun 350 bini tamamlandı ve 500 bin sosyal konut inşa edileceğini açıkladı. Kamu harcamalarında disiplin sağlandığını, tasarruf genelgesi kapsamındaki harcamaların bütçeye oranının yüzde 4,6'dan yüzde 3'e indirildiğini vurguladı.

Risk Primi ve Yapısal Reformlar

Türkiye'nin risk priminin 2023'ün ortasındaki 700 baz puan seviyesinden 240 baz puanın altına gerilediğini belirten Şimşek, yapılacak daha çok iş olduğunu ancak önemli ilerleme sağlandığını ifade etti. "Türkiye'nin demokratik standartlarının yükselmesi, hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi gibi konularda hummalı çalışma var. 2026, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi reform yılı olacak çünkü biz kazanımlarımızın geçici olmasını istemiyoruz." dedi. Dünya Bankasının tanımına göre Türkiye'nin bu yıl yüksek gelirli ülkeler grubuna girebileceğini belirtti ve yapısal reformlarla bu kazanımların kalıcı olmasının hedeflendiğini söyledi.



