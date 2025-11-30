LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik

TEPAV'ın yeni raporu, Ankara'daki trafik sıkışıklığının sadece yol yetersizliğinden değil, kentsel büyüme modeli, toplu taşıma eksiklikleri ve tek merkezli ulaşım yapısından kaynaklanan yapısal bir sorun olduğunu ortaya koydu. Raporda "Ankara'nın trafik problemini kalıcı hale getiren temel etkenlerden biri, toplu taşımaya erişiminin sınırlı olmasıdır. Veriler, Ankara'da 15 dakikalık yürüme mesafesinde toplu taşımaya erişebilen nüfusun yalnızca %36 olduğunu; bunun yaklaşık 1,1 milyon kişiye karşılık geldiğini göstermektedir. İstanbul'da aynı metrik %79'dur; yani büyük kent yoğunluğuna rağmen nüfusun çok daha geniş bir kesimi düzenli toplu taşıma erişimine sahiptir" denildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 09:03, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 09:10
Yazdır
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ankara'nın giderek ağırlaşan trafik sorununa ilişkin kapsamlı bir değerlendirme notu yayımladı. Raporda, başkentte trafik sıkışıklığının "geçici yoğunluk" ya da "nüfus artışı" ile açıklanamayacağı; sorunun kent makroformu, toplu taşıma altyapısı ve tek merkezli planlama nedeniyle yapısal bir krize dönüştüğü vurgulandı.

Çalışmada, çok sayıda veri görselleştirmesi, küresel trafik indeksleri ve anket sonuçlarına yer veriliyor.

Ankaralıya Göre En Büyük Sorun: Trafik

TEPAV'ın aktardığı ankete göre, Ankara'da yaşayan 1480 kamu çalışanının büyük bölümü kentin bir numaralı probleminin trafik olduğunu belirtiyor.
. Trafik: 1.209 oy
. Barınma: 865 oy
. Su sorunu: 367 oy

Bu bulgu, Ankaralıların günlük yaşam kalitesinin büyük ölçüde trafik nedeniyle düştüğünü gösteriyor. (Anket grafiği sayfa 7)

Küresel Trafik Sıralamasında Ankara 28'inci Sırada

Raporda, INRIX 2024 Küresel Trafik Endeksi verilerine atıf yapılarak Ankara'nın dünya genelinde en yoğun trafikli 28. şehir konumunda olduğu belirtiliyor.

Listenin ilk sırasında İstanbul var; ancak Ankara'nın nüfus büyüklüğüne göre bu kadar üst sıralara çıkması "beklenenden daha ağır bir trafik baskısına" işaret ediyor.

Trafiğin Kaynağı: Saçaklanan Kent Yapısı ve Merkezde Yığılma

TEPAV'ın mekansal analizine göre Ankara'nın bugünkü trafik krizinin temel nedeni, uzun yıllardır süren:

. Lineer büyüme - Batıya doğru saçaklanma
Batıkent, Sincan, Eryaman, Keçiören, Çayyolu ve Gölbaşı gibi çeper yerleşimlerde milyonlarca kişi yaşıyor.

. İstihdamın merkezde yoğunlaşması
İş, eğitim ve hizmet merkezleri ağırlıkla Kızılay - Ulus hattında bulunuyor.

Bu ikili yapı "zorunlu uzun mesafeli yolculuklar" yaratıyor; yani Ankaralılar her gün kentin bir ucundan diğerine gitmek zorunda kalıyor. (Mekansal harita sayfa 3)

Ankara'da Halkın Sadece %36'sı Yakınında Metroya/Ulaşıma Ulaşabiliyor

Raporda yer verilen erişilebilirlik analizine göre:
Ankara'da toplu taşımaya 15 dakikalık yürüme mesafesinde yaşayan nüfus: %36
İstanbul'da aynı oran: %79

Bu fark, Ankara'da özel araç kullanımını zorunlu hale getiriyor. (Erişilebilirlik haritası sayfa 10)

Akşam Trafiği Saat 20.00'ye Kadar Sürüyorsa.

TEPAV'ın TomTom verileriyle hazırladığı haritalar, özellikle saat 18.00'de:

Eskişehir Yolu
İstanbul Yolu
Konya Yolu
Mevlana Bulvarı
Çevre bağlantı yollarının
neredeyse tamamen kırmızıya döndüğünü gösteriyor.

Akşam zirvesinin 20.00'ye kadar uzaması, Ankara'nın tek merkezli istihdam dağılımı ve yetersiz raylı sistem kapasitesiyle doğrudan ilişkili. (Harita sayfa 9)

Metro Hatlarının Kızılay Merkezli Olması Trafiği Derinleştiriyor

Rapora göre Ankara'daki bütün metro hatlarının "Kızılay merkezli" olması, sistemin tek noktaya bağımlı hale gelmesine yol açıyor.

Bu nedenle:
Aktarma çeşitliliği yok
Alternatif merkezler oluşmadı
Yoğunluk Kızılay'da kilitleniyor
Çeperlerden merkeze araçla gelme zorunluluğu artıyor

İstanbul'da Levent-Maslak-Ataşehir gibi çoklu merkez yapısının bulunması ise yoğunluğu dağıtıyor. (Durak analizleri: Sayfa 11-12)

Nüfus artışı + otomobil sahipliği = Artan trafik baskısı

TEPAV'ın TÜİK verileriyle yaptığı analiz, Ankara'nın son 10 yılda en fazla göç alan şehirlerden biri olduğunu; aynı dönemde hane başına otomobil sayısının hızla yükseldiğini gösteriyor.

Bu durum özellikle Çayyolu, Eryaman, Batıkent gibi çeperlerde trafik yoğunluğunu artırıyor. (Grafik sayfa 6)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber