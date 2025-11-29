Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Bu derbi öncesinde sarı-kırmızılılar yediği 8 golle Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise bu alanda kalesinde gördüğü 12 gol sonucunda Samsunspor ile 4. sırada bulunuyor. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 6, Kanarya da 5 maçı gol yemeden tamamladı.

KALECİLER BU SEZON DEĞİŞTİ

İki takım da bu sezon kalesinde değişikliğe gitti. Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ardından Trabzonspor'dan milli kaleci Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Fenerbahçe de Manchester City'de oynayan Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna kattı.

Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan 8, Günay Güvenç de 5 mücadelede görev aldı. Sarı-lacivertlilerde ise Ederson 7, İrfan Can Eğribayat 3, Tarık Çetin 2 ve şu an kadroda olmayan Dominik Livakovic de 1 müsabakada oynadı.

Takımlarının birinci kalecileri konumunda olan Uğurcan Çakır ile Ederson ayrıca ligde 3'er maçta da kalesini gole kapadı. Bu sezon ligde Uğurcan, Galatasaray'ın kalesini korurken 5 gol yedi. Fenerbahçe'de ise Ederson kalesinde 7 gole engel olamadı.