15 Ocak'ta 65 Yaşını Dolduran Kişi Görev Maaşı Alabilir mi?

Soru : 15 Ocak 1961 doğumluyum. 15 Ocak 2026 tarihinde 65 yaşını doldurmuş olacağım. 15 Ocak 2026 tarihindeki görev maaşını alabilir miyim?

Memurların görev aylıkları 657 sayılı Kanun Madde 164 hükmü gereği her ay peşin ödenmekte ve emeklilik ve ölüm hallerinde geri tahsil edilmemektedir. Esasen, kişilerin SGK primleri de almış oldukları görev maaşları esas alınarak ve görev maaşının alındığı ayı takip eden ayın 14 üne kadar olan süre hizmet olarak geçerli olmaktadır. Örnek; 15 Aralık 2025 görev maaşını alacak olan bir kişi adına Kurumunca, Sosyal Güvenlik Kurumuna toplam % 36 oranında kesenek ve karşılık tutarını göndermesi mecbur olduğundan, 15 Aralık 2025 tarihi ile 14 Ocak 2026 tarihine kadar olan süre o kişinin fiili olarak çalışılan hizmet süresi olarak işlem görür.

Sonuç itibariyle değerlendirmemiz şöyle olacaktır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 164'de yer alan hüküm gereği her ne kadar 65 yaşını 15 Ocak 2026 tarihinde doldurmuş olsa da, bu tarih itibariyle görev aylıklarının ödenmesi gerektiğini ve kişilere bağlanacak emekli aylıklarının başlangıç tarihinin de 15 Şubat 2026 tarihi olması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Zira, yaş haddi olmasa da normal isteği üzerine 15 Ocak 2026 tarihinde emeklilik de olsa yine aynı şekilde 15 Ocak 2026 ayı görev aylıklarının ödenmesi ve ödenen aylıkların da geri tahsil edilmemesi gerektiğini ve yaş haddi ile istekle emeklilik arasında bir farkın olmayacağını değerlendirmekteyiz.