Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Lider Haber TV'de Neşe Berber'in sunduğu "Soruyoruz" programına konuk olarak, gündemdeki konular ve sağlık hizmetlerindeki yenilikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Personel Alımı 2026 KPSS'ye Kaldı

Sağlık bölümlerinden mezun binlerce adayın merakla beklediği yeni personel alımı sorusuna Bakan Memişoğlu net bir yanıt verdi.

Bakan Memişoğlu, "Bakanlığa bu yıl yeni bir personel alınacak mı?" sorusuna karşılık, planlamalarının yeni personel alımını 2026 KPSS sonuçlarına göre başlatmak olduğunu ifade etti. Bu açıklamayla birlikte, 2024 KPSS puanıyla üçüncü bir atama yapılmayacağı kesinleşmiş oldu.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine 100 Yeni İlave

Bakan Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımı da duyurdu. Türkiye genelinde halihazırda 323 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) bulunduğunu belirten Bakan, bu sayının üzerine en az 100 tane daha ilave edileceğini açıkladı.

Bu merkezler sayesinde, aile hekimlerinin ve hastanedeki hekimlerin ihtiyaç görmesi durumunda ya da vatandaşların MHRS üzerinden doğrudan randevu alarak hizmet alabileceği bir yapı kurulmuş oluyor.

Randevu Sorunu %90 Çözüldü

Bakan Memişoğlu, göreve geldiğinde büyük bir sorun olan MHRS randevu problemine önemli ölçüde çözüm getirdiklerini belirtti.

Memişoğlu, "Ben bakanlığa geldiğim zaman 4,5 milyon hasta vardı randevu bekleyen, şu anda emin olun 300 binin altına düşürdük," dedi. Randevu bekleyen bu az sayıdaki hastanın da "şu doktora gitmek istiyorum, bu hastanede olsun istiyorum" gibi spesifik talepleri olanlar olduğunu ekledi.

Bakan, hastaların öncelikle aile hekimlerine gitmelerini tavsiye ederek, randevu sistemindeki esnekliği şu sözlerle açıkladı:

Aile Hekimlerine Ek Kapasite: Aile hekimlerine ayrı bir kapasite açıldı. Aile hekimi, hastanın gerçekten ihtiyacı olduğunu öngörüyorsa, istenilen branştan rahatlıkla randevu alabiliyor.

Tahlil ve Film İmkanı: Aile hekimleri, direkt hastanelerden tahlil veya bazı filmleri isteyip hastanede yaptırabiliyor ve sonuçları kendileri değerlendirebiliyor.

Yerli Solunum Cihazı Üretim Yeteneği

Türkiye'nin teknolojik yeterliliğine de değinen Bakan Memişoğlu, Covid-19 döneminde yerli mühendislik, sanayi ve bilim insanı işbirliği sayesinde prototip aşamasındaki solunum cihazının dahi dünyaya verilebilecek seviyeye getirildiğini hatırlattı. Bakan, bu altyapının bir ekosisteme dönüştürülerek yerli üretimin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.