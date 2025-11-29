Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
'Terörsüz Türkiye'den sonraki hedef: Yeni anayasa hızlanacak
Meteorolojiden uyarı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
29 Kasım 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız yok
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Şehitlerin ruhu rencide edilmeyecek!
Karahan: Enflasyonda yavaşlama var ancak daha hızlı olmalı
AYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezası
MEB ve ÖSYM harekete geçti: Sınav soruları yeniden tasarlanıyor!
TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 30 Bin TL'ye yaklaştı
Bakan Tunç: 12. Yargı Paketi'ni milletvekillerine arz ettik
Bakan Tekin açıkladı: Akademiler yeni takvim yılında açılıyor
Ekonomistler kasım ayı enflasyonunu kaç bekliyor?
Bakan Tunç'tan yargı mensuplarına: Dosya raflarda beklemez!
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayın programında, Bakanlığa yeni personel alımı konusuna netlik getirdi. Buna göre, 2024 KPSS puanıyla üçüncü bir atama yapılmayacak; yeni ve kapsamlı alım süreci 2026 KPSS sonuçları esas alınarak başlatılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 15:42, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 15:50
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Lider Haber TV'de Neşe Berber'in sunduğu "Soruyoruz" programına konuk olarak, gündemdeki konular ve sağlık hizmetlerindeki yenilikler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Personel Alımı 2026 KPSS'ye Kaldı

Sağlık bölümlerinden mezun binlerce adayın merakla beklediği yeni personel alımı sorusuna Bakan Memişoğlu net bir yanıt verdi.

Bakan Memişoğlu, "Bakanlığa bu yıl yeni bir personel alınacak mı?" sorusuna karşılık, planlamalarının yeni personel alımını 2026 KPSS sonuçlarına göre başlatmak olduğunu ifade etti. Bu açıklamayla birlikte, 2024 KPSS puanıyla üçüncü bir atama yapılmayacağı kesinleşmiş oldu.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine 100 Yeni İlave

Bakan Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımı da duyurdu. Türkiye genelinde halihazırda 323 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) bulunduğunu belirten Bakan, bu sayının üzerine en az 100 tane daha ilave edileceğini açıkladı.

Bu merkezler sayesinde, aile hekimlerinin ve hastanedeki hekimlerin ihtiyaç görmesi durumunda ya da vatandaşların MHRS üzerinden doğrudan randevu alarak hizmet alabileceği bir yapı kurulmuş oluyor.

Randevu Sorunu %90 Çözüldü

Bakan Memişoğlu, göreve geldiğinde büyük bir sorun olan MHRS randevu problemine önemli ölçüde çözüm getirdiklerini belirtti.

Memişoğlu, "Ben bakanlığa geldiğim zaman 4,5 milyon hasta vardı randevu bekleyen, şu anda emin olun 300 binin altına düşürdük," dedi. Randevu bekleyen bu az sayıdaki hastanın da "şu doktora gitmek istiyorum, bu hastanede olsun istiyorum" gibi spesifik talepleri olanlar olduğunu ekledi.

Bakan, hastaların öncelikle aile hekimlerine gitmelerini tavsiye ederek, randevu sistemindeki esnekliği şu sözlerle açıkladı:

Aile Hekimlerine Ek Kapasite: Aile hekimlerine ayrı bir kapasite açıldı. Aile hekimi, hastanın gerçekten ihtiyacı olduğunu öngörüyorsa, istenilen branştan rahatlıkla randevu alabiliyor.

Tahlil ve Film İmkanı: Aile hekimleri, direkt hastanelerden tahlil veya bazı filmleri isteyip hastanede yaptırabiliyor ve sonuçları kendileri değerlendirebiliyor.

Yerli Solunum Cihazı Üretim Yeteneği

Türkiye'nin teknolojik yeterliliğine de değinen Bakan Memişoğlu, Covid-19 döneminde yerli mühendislik, sanayi ve bilim insanı işbirliği sayesinde prototip aşamasındaki solunum cihazının dahi dünyaya verilebilecek seviyeye getirildiğini hatırlattı. Bakan, bu altyapının bir ekosisteme dönüştürülerek yerli üretimin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

