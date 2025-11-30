Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 09:07, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 11:10
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.