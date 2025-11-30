Açık öğretim okullarında 7 bin 386 engelli öğrenci kayıtlı

Açık öğretim okullarında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 7 bin 386 engelli öğrenci eğitim görüyor.

AA muhabirinin MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonundaki sunumundan derlediği bilgilere göre, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yaygın eğitime erişimi için çalışmalar sürüyor.

Yaygın eğitim kurumlarında sunulan eğitim programlarının sayısı artırılırken her engel türündeki bireyin erişimine uygun içerikler hazırlanıyor.

Yürütülen çalışmalar, engelli bireylerin eğitim haklarına tam anlamıyla erişebilmesini desteklemek amacıyla kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda açık öğretim okullarında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 7 bin 386 engelli öğrencinin kaydı bulunuyor.

Bu öğrencilerden 6 bin 651'i açık öğretim lise kademesinde, 735'i de ortaokulda eğitim görüyor.

Mesleki açık öğretim lisesindeki engelli öğrenci sayısı 140 iken 159 öğrenci de açık öğretim imam hatip lisesinde eğitimlerine devam ediyor.

Açık öğretim okullarında en fazla ortopedik engelli grubu bulunuyor. 2 bin 42 ortopedik engelli öğrencinin kayıtlı olduğu açık öğretim okullarında 1605 hafif zihinsel engelli, 898 de ruhsal ve duygusal bozukluğu olan engelli grubundan öğrenci eğitim görüyor.

752 görme ve 659 işitme engelli ile diğer engel gruplarından 1052 öğrenci, açık öğretim okullarında eğitimlerini sürdürüyor.

- Son üç dönem kayıtlarında kademeli düşüş görülüyor

Geçen eğitim-öğretim yıllarıyla kıyaslandığında son üç eğitim-öğretim yılında açık öğretim okullarında kayıtlı engelli öğrenci sayısında kademeli azalma yaşanıyor.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında bu okullarda 8 bin 397 engelli öğrenci kayıtlıyken 2024-2025 eğitim-öğretim yılında sayının 7 bin 901'e, bu eğitim öğretim yılında ise 7 bin 386'ya düştüğü görülüyor.

Bu düşüşün, öğrencilerin örgün eğitimi tercih etmesiyle yaşandığı değerlendiriliyor.