Açık öğretim okullarında 7 bin 386 engelli öğrenci kayıtlı

LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Açık öğretim okullarında 7 bin 386 engelli öğrenci kayıtlı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün TBMM Komisyonu'na sunduğu verilere göre, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde açık öğretim okullarında 7 bin 386 engelli öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrencilerin 6 bin 651'i açık öğretim lise kademesinde bulunurken, en büyük payı 2 bin 42 kişi ile ortopedik engelli grubu oluşturuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 11:15, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 11:27
Yazdır
Açık öğretim okullarında 7 bin 386 engelli öğrenci kayıtlı

Açık öğretim okullarında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 7 bin 386 engelli öğrenci eğitim görüyor.

AA muhabirinin MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonundaki sunumundan derlediği bilgilere göre, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yaygın eğitime erişimi için çalışmalar sürüyor.

Yaygın eğitim kurumlarında sunulan eğitim programlarının sayısı artırılırken her engel türündeki bireyin erişimine uygun içerikler hazırlanıyor.

Yürütülen çalışmalar, engelli bireylerin eğitim haklarına tam anlamıyla erişebilmesini desteklemek amacıyla kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda açık öğretim okullarında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 7 bin 386 engelli öğrencinin kaydı bulunuyor.

Bu öğrencilerden 6 bin 651'i açık öğretim lise kademesinde, 735'i de ortaokulda eğitim görüyor.

Mesleki açık öğretim lisesindeki engelli öğrenci sayısı 140 iken 159 öğrenci de açık öğretim imam hatip lisesinde eğitimlerine devam ediyor.

Açık öğretim okullarında en fazla ortopedik engelli grubu bulunuyor. 2 bin 42 ortopedik engelli öğrencinin kayıtlı olduğu açık öğretim okullarında 1605 hafif zihinsel engelli, 898 de ruhsal ve duygusal bozukluğu olan engelli grubundan öğrenci eğitim görüyor.

752 görme ve 659 işitme engelli ile diğer engel gruplarından 1052 öğrenci, açık öğretim okullarında eğitimlerini sürdürüyor.

- Son üç dönem kayıtlarında kademeli düşüş görülüyor

Geçen eğitim-öğretim yıllarıyla kıyaslandığında son üç eğitim-öğretim yılında açık öğretim okullarında kayıtlı engelli öğrenci sayısında kademeli azalma yaşanıyor.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında bu okullarda 8 bin 397 engelli öğrenci kayıtlıyken 2024-2025 eğitim-öğretim yılında sayının 7 bin 901'e, bu eğitim öğretim yılında ise 7 bin 386'ya düştüğü görülüyor.

Bu düşüşün, öğrencilerin örgün eğitimi tercih etmesiyle yaşandığı değerlendiriliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber