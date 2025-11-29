Bakan Tunç: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek

Tunç, X'te yaptığı açıklamada katıldıkları uluslararası platformlarda Gazze'de yaşanan dramın ve işlenen savaş ile insanlık suçlarının altını çizdiklerini belirtti. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının ve onurlu yaşam koşullarının sağlanmasının herkes için geçerli olduğunu ifade eden Bakan Tunç, bunun insanlığın gereği olduğunu kaydetti.

Filistinli halkın uzun yıllardır işgalci İsrail'in saldırıları altında büyük acılar çektiğine dikkat çeken Tunç, "Maalesef Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğramakta ve ağır bedeller ödemektedir" dedi.