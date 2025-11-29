Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek

İzmir'de 6 Ağustos'ta başlayan su kesintilerinin 15 Aralık'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2025 11:36, Son Güncelleme : 29 Kasım 2025 11:37
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede su kesintisi uygulaması sürecek.

Su kesintileri ilçe bazlı iki grup olarak uygulanmaya devam edecek.

Birinci gruptaki Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 28 Kasım ila 14 Aralık tarihlerinde çift günlerde saat 23.00'te başlayacak su kesintisi saat 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 29 Kasım ila 15 Aralık tarihlerinde tek günlerde devam edecek kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

Kentte 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

