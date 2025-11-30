LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Mehmet Şimşek: Kamu Harcamalarında Disiplin Sağladık
Ambarlı Limanı'nda 94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Malatya'da yağma, tefecilik ve kumar operasyonunda 15 kişi tutuklandı
Asgari ücret masası kuruluyor
Memur ve emekli zammı netleşiyor
Ekmek, simit ve taksi ücretine enflasyon ayarı!
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 404. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 404. kez karşı karşıya gelecek.

30 Kasım 2025
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 404. randevu

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 403 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 543 gole, Galatasaray 504 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

- Ligde 137. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 136 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 53-38 üstünlük kurdu. Ligdeki 45 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

- Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 3 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa, biri de Türkiye Kupası olmak üzere sarı-kırmızılılar 15 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 7 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazandı.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (GS-FB)
21.11.2021NefSüper Lig1-2
10.04.2022ÜlkerSüper Lig0-2
08.01.2023ÜlkerSüper Lig3-0
04.06.2023NefSüper Lig3-0
24.12.2023ÜlkerSüper Lig0-0
07.04.2024Şanlıurfa 11 NisanTFF Süper Kupa3-0 (Hükmen)
19.05.2024RAMS ParkSüper Lig0-1
21.09.2024ÜlkerSüper Lig3-1
24.02.2025RAMS ParkSüper Lig0-0
02.04.2025ChobaniTürkiye Kupası2-1

