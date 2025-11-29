Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Kaçak midye avcılarına 340 bin lira ceza

İstanbul Boğazı ve çevresindeki yasaklı sularda kaçak midye avcılığına yönelik 10 günlük denetimlerde yakalanan 9 kişiye, 339 bin 930 lira idari para cezası verildi. Yakalanan kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 2 ton 350 kilogram canlı midye ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
29 Kasım 2025
İstanbul Boğazı ve çevresindeki yasaklı sularda kaçak midye avcılığına yönelik 10 günlük denetimlerde yakalanan 9 kişiye, 339 bin 930 lira idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce, İstanbul Boğazı ve çevresindeki yasaklı sularda yapılan kaçak avcılığın önlenmesi, kaçak yollarla toplanan midyelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi ve bu faaliyetleri yürüten şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

339 bin 930 lira ceza

Fatih ve Sarıyer ilçelerindeki 3 ayrı sahil şeridi boyunca son 10 günde gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.

Bu kişiler hakkında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre toplam 339 bin 930 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

Yakalanan kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 2 ton 350 kilogram canlı midye, 2 dalış tüpü, 1 regülatör, yaklaşık 30 metre hortum, halat, 8 kilogram kurşun ağırlık, 90 boş çuval ele geçirildi.

Bulunan canlı midyeler, ekosistemin korunması amacıyla yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

