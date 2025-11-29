Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan konuşmasında "Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi sürekli ihlal ettiğini belirterek, "Adil ve kalıcı barış için, hem ateşkesin devamı için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İsrail yardımlarımızı engelliyor. Başlarında insanlıktan nasibini almamış bir katil var" diye konuştu.

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmada kararlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"NİÇİN BİR NOBELİ'MİZ OLMASIN?"

"- İlim Yayma Ödüllerine yönelik teveccüh her programda katlanarak artıyor. Bu yıl üç ayrı dalda 173'ü üniversiteden olmak üzere 188 kurumdan 1324 başvuru ile yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödüllerinin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir boyut kazanacağını büyük bir memnuniyetle öğrendik. Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın. Bu adımı biz de atarız. İlim Yayma ailemizi bu adımlarından dolayı kutluyorum.

Tüm dünyaya dayatılan sözde yeni gerçeklikler en başta insanı hırpalıyor, en fazla insana zarar veriyor.

GAZZE'DE ATEŞKES

-Gazze'de kasıtlı bir kıyım politikası uygulanmıştır. Sağlam kalmış, ayakta kalmış bina neredeyse yok. Bunu görmezden gelmek toplu kıyıma ortak olmaktır

- Gazze'deki soykırımı konuşmamak, bu suça ortak olmaktır. Biz hiç bir zaman susmadık, bundan sonra da susmayacağız.

- Gezi olaylarında İstanbul'a kamp kuran uluslararası medya kuruluşları, Gazze'de 270'i aşkın gazeteci öldürülürken meslektaşlarının haberini bile yapmadı.

- İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi sürekli ihlal ediyor. Hamas'ın sabırlı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde yaralarını sarmaya çalışan Gazze'deki kardeşlerimize, o çadırların ne durumda olduğunu herhalde televizyonlarda izliyoruz.

-İnsani yardımları yine de ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Elimizdeki konteynırlardan göndermek istiyoruz. İsrail'in başında insanlıktan nasibini almamış bir katil var.

- Milletimizin mazlum Filistin halkıyla dayanışmasını engellemek için sosyal medyada ve siyonist basın yayın organlarında dezenformasyon kampanyası yürütüldü.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

- 86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden 10 milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız.

- Yarım asırlık bir tezgahı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz.

- Hedefe yaklaştıkça sabotajların, medya operasyonlarının, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını görebiliyoruz.

- Türkiye bir yola girmiştir ve bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir.

- Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da ittifakımızın da devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

İsrail'in saldırılarında şehit olan tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz eden ve Türk milleti adına Filistin halkını hürmetle selamlayan Erdoğan, "Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde, yaralarını sarmaya çalışan Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımları ulaştırmanın gayretindeyiz. Türkiye olarak adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası hem de insani yardımlar noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. İki devletli çözüm politikamızı 1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan özgür, egemen ve bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.