Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin büyük bir bölümü parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu dahil olmak üzere geniş bir alanda yağışlı hava etkili olacak. Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 07:54, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 08:00
Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Van hariç), Güneydoğu Anadolu(Mardin hariç) ile Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olacağı bekleniyor. Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Mersin, Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

