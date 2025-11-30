Gelinini öldüren kayınpeder cezaevinde ölü bulundu

Banyoya girdikten sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı merak eden arkadaşları içeriye girdiklerinde yaşlı adamı asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyin Derin(71) isimli şahıs, oğlundan boşanmasına rağmen aynı evde kaldığı gelini Gönül Karakök'ü yaşadığı tartışma sonrası öldürmüş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük'teki T tipi cezaevine gönderildi.

