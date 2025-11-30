AK Parti eski Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, etkinlik üssü oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, yıl boyunca ev sahipliği yaptığı birbirinden özel etkinliklerle şehrin sosyal, kültürel ve sportif hayatının merkezi haline geldi.

Haber Giriş : 30 Kasım 2025 21:10
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, etkinlik üssü oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanıyla dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, kısa sürede sadece Kayseri'nin değil, bölgenin de cazibe merkezi haline geldi. Millet bahçesi, bugüne kadar düzenlenen onlarca etkinlikle binlerce vatandaşı ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, şehirdeki sosyal yaşamın kalbi haline gelen alan, yıl boyunca geniş kitlelerin katıldığı kültür, sanat ve spor faaliyetlerine sahne oldu. Gerçekleştirilen bazı etkinlikler arasında, Türkiye Kültür Yolu Festivali, Uçurtma Festivalleri, Fener Alayı, Ulusal Robot Yarışları, Sıfır Atık Farkındalık Etkinliği, Gece Koşusu, Gastronomi Günleri, Bilim Festivali, Anadoludakiler Kayseri, Gönüllerle Yaz Buluşması, Sünnet Şöleni, Piknik Etkinliği, Koruyucu Aileler Buluşması, sergiler, konserler, şenlikler, çocuk etkinlikleri, turnuvalar, festivaller ve Çocuk Kitap Fuarı yer aldı. Etkinliklerin çoğu Büyükşehir Belediyesi organizasyonu ile gerçekleştirilirken, birçok kurum ve STK da bu buluşmalarda yer aldı. İl Halk Kütüphanesi, Büyük Şehir Sanat Galerisi, Açık Hava Spor Alanları, Mutfak Sanatları Merkez, biyolojik gölet, Kaykay ve BMX Sahası, Köpek Eğitim Parkı, 3 kilometre bisiklet ve yürüyüş parkuru gibi donatılarıyla da dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, her yaştan Kayseriliye hitap ediyor. Sanatseverlerin ilgi odağı olan Büyük Şehir Sanat Galerisi, 2025 yılında birbirinden özel ve anlamlı 20'nin üzerinde farklı sergiye ev sahipliği yaptı. Büyükşehir'in yatırımı olan Kayseri Mutfağı, 326 adet çatılı kamelya ile piknik alanları, 16 adet kafe ve restoran ünitesi gibi sosyal donatılarla da vatandaşlara dört mevsim yaşam alanı sunuluyor.

40'tan fazla etkinliğe ev sahipliği yapan millet bahçesi, yüz binlerce binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, Kültür Yolu Festivali, Gastronomi Festivali, Bilim Şenliği ve Çocuk Kitap Fuarı da bunlar arasında yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, 'etkinliklerin merkezi' olma iddiasını sürdürüyor.

