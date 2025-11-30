Filistinliler mezarlıklarda yaşam mücadelesi veriyor
İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından yaşadıkları bölgelere dönemeyen Filistinliler, mezarlıklara kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 16:04, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 16:08
Han Yunus kentindeki Nemsavi Mezarlığı'na sığınan Gazzeli aileler, yetersiz barınma imkanlarının yanı sıra başta gıda ve su olmak üzere temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.