TÜRKPATENT dünyanın en büyük 20 patent ofisi arasına girdi
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı
Forex batağı aileyi dağıttı: 26 yıllık öğretmenin dramı!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Yüzyılın Konut Projesi'nde bir ilk: 81 ile 500 mahalle konağı geliyor!
Selçuk Bayraktar: İlk defa bir ülke İHA'larla hava hedefini vurdu
LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı
Tarihte ilk! Asgari ücret maratonu işçi temsilcisiz başlıyor
Üç bakanlıktan seferberlik: Her 7 çocuktan biri akran zorbalığına maruz kalıyor
2026 Yılı Bütçe Takvimi netleşti: 14 gün kesintisiz sürecek!
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, 11. Yargı Paketi ve bütçe gündemde
Miras krizlerine son: Vasiyetnamesiz davalarda çözüm geliyor!
TEPAV: Ankara'nın En Büyük Sorunu Trafik
Yönetmelik taslağı hazır: Masa ve servis ücreti yasaklanıyor!
Sigorta şirketi uyanıklığı: Araçtaki hasarın faturasını 'yaya'ya kesti
Ev sahibi-kiracı çatışmasında hukuk krizi: Mevcut sistemde kiracı güçlü, ev sahibi zayıf!
MİT teyit etti: PKK 6 mağarayı boşalttı, silahlar imha edildi
Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tam
Özgür Özel yeniden CHP'nin genel başkanı seçildi
Bakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımı
Yapay zekaların 2026 asgari ücret tahminleri belli oldu!
Bakan Memişoğlu: 2026 KPSS sonrası yeni bir alım sürecine başlayacağız
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
MHP'den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki
EPDK'dan doğal gaz, elektrik, ve akaryakıt tarifelerine düzenleme
Hafif ticari araç kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Bayraktar: LNG Kapasitemiz 161 Milyon Metreküpe Ulaştı
Karadeniz'de 2 ticari gemide patlama oldu
İzmir'de su kesintileri aralıkta da devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki Türklere hitap etti
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı

PAPA 14. Leo, dört günlük Türkiye ziyaretinin ardından saat 14.55'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'den ayrıldı.

Haber Giriş : 30 Kasım 2025 16:02, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 16:52
Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 27 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Ankara'daki programının ardından akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Papa, 28 Kasım Cuma günü Saint Esprit Kilisesi ile Bomonti Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti. Buradaki temaslarının ardından helikopterle İznik'e giden Papa 14. Leo, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını inceledi ve arkeolojik alanda ayin yönetti.

SULTANAHMET CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Ziyaretinin üçüncü gününde sabah 09.30'da konutundan ayrılan Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne gitti. Papa'yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne giden Papa, burada kilise ve Hristiyan cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Papa 14. Leo, günün devamında binlerce kişinin katıldığı Volkswagen Arena'daki ayini yönetti.

'ANDREA MİNGUZZİ'Yİ KABUL ETTİ'

Türkiye ziyaretinin dördüncü gününde İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Kadıköy'de bir bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi'yi kabul etti. Daha sonra Kumkapı'daki Patriklik Kilisesi'ni ziyaret eden Papa, burada düzenlenen ayine katıldı. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından saat 10.00 sıralarında Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Papa 14. Leo ve Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine birlikte katıldı.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Fener Rum Patrikhanesi'nden saat 14.20 sıralarında ayrılan Papa 14. Leo için Atatürk Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve yetkililer Papa'yı Devlet Konuk Evi'nde karşıladı. Uçağın merdivenlerinden kendisini uğurlayanları el sallayarak selamlayan Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

