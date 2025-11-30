Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Zeytin alırken nelere dikkat etmeli?

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Mücahit Kıvrak, sofralık zeytin alırken çekirdeklerinden etin tam olarak ayrılmasına, çekirdek renginin kahverengi olmasına ve kabuğunun ağızda kolay parçalanmasına dikkat edilmesini tavsiye etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2025 22:51, Son Güncelleme : 30 Kasım 2025 22:53
Zeytin alırken nelere dikkat etmeli?

Sürdürülebilir zeytincilik uzmanı oleolog Dr. Kıvrak, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu yıl 740 bin ton sofralık zeytin rekoltesi tahmin edildiğini belirtti. Üretildiği yer, üretim ve depolama ile işleme aşamalarının, yöntemlerinin zeytinin kalitesinde önemli rol oynadığını dile getiren Kıvrak, bu yüzden satın alırken bazı noktalara dikkat etmenin önemine vurgu yaptı.

"Bombaj, zeytinin tatlanma süresini tamamlamamış olduğu gösterir"

Sofralık zeytin alırken ürünün ambalajlı ve markalı olmasına özen gösterilmesini, etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri ile besin değerlerinin yazılı olmasının aranmasını öneren Kıvrak, şunları söyledi:

"Salamuralı ambalajlanmış siyah zeytinlerin, ambalajları açıldığı zaman zeytinin siyah renginin koyu ve açık kahverengi renk tonlarına dönüştüğü görülebilir. Bu doğal bir durumdur. Ancak zeytin, hava ile temas ettikten kısa süre sonra tekrar eski koyu rengine dönmektedir. Bombaj (ambalajı şişmiş) yapmış ambalajlı ürünler alınmamalıdır. Çünkü bu durum, zeytini bozan mikroorganizmaların geliştiğini göstermesi yanında, zeytinin gerekli tatlanma süresini tamamlamamış olduğunu ve hijyen için gerekli olan ısıl işlemden yoksun ya da ısıl işlemin yetersiz olduğunu gösterir. Isıl işlemden geçirilerek konserve edilmiş teneke veya cam kavanozların etiketlerinde pastörize veya sterilize edildiği belirtilmelidir."

"Salamura suları berrak olmalı"

Kıvrak, paslanmış ve yırtık ambalajlarda satışa sunulan zeytinlerin, hijyenik olmayan uygunsuz ortamlarda ambalajlanmış ve depolanmış olabileceği düşünülerek bu tip kısa sürede bozulabilecek zeytinlerin alınmaması gerektiğine dikkati çekti. İçi görünür cam veya plastik ambalajlı ürünleri alırken zeytin büyüklüklerinin homojen ve salamura sularının berrak olmasına dikkat edilmesini öneren Kıvrak, "İçi görünür cam veya plastik ambalajlı ürünleri alırken zeytin büyüklüklerinin homojen ve salamura sularının berrak olmasına dikkat edilmelidir. Açıkta satılan zeytinlerin etiketinde zeytin çeşidi ve firma isminin bulunması tüketici açısından bir kalite güvencesi olarak gereklidir. Bu nedenle açıkta satılan ürünün yanında ambalajlı bir örneğinin de bulunması tüketicilerce aranması gereken bir husus olmalıdır." dedi.

Kıvrak, sofralık zeytin kalitesinin tadarak anlaşılması için bu tavsiyelerde bulundu:

"Çekirdeklerinden etin tam olarak ayrılması gerekir. Ayrılmazsa hasad zamanı hatalıdır. Çekirdek rengi kahverengi olmalıdır. Kabuk ağızda kolay parçalanmalıdır. Çok kalın ve parçalanmıyor ise kuraklık etkisi olan zeytinlerdir. Tuzluluk fazla ise üst üste yediğinizde gırtlakda yanma yapacaktır. Zeytin ne kadar az tuzlu o kadar iyidir ancak dayanıklılık azalmaktadır. Doğal zeytinler ve az tuzlu olanlar sap dibinden beyazlık yaparlar. Bu beyazlık suda çıkar; zararsızdır. zehirsizdir. Sofralık çeşitler birbirinden farklıdır. Bu nedenle çekirdekleri de farklıdır. Bu farklılık sizi yanıltmasın."

