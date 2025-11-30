Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski AK Parti milletvekili Öztürk için taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"26'ncı ve 27'nci dönem AK Parti Giresun Milletvekili, değerli dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan eski AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, hayatını kaybeden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için başsağlığı dileğinde bulundu.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"26. ve 27. Dönem Milletvekilimiz Cemal Öztürk abimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Partimize ve milletimize yapmış olduğu değerli hizmetler daima hayırla yad edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm camiamıza sabır ve metanet diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan vefat eden eski AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Giresun Milletvekilimiz, yol arkadaşımız merhum Cemal Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Plan ve Bütçe Komisyonu başta olmak üzere uzun yıllar TBMM'de birlikte mesai yaptığımız, kıymetli yol ve dava arkadaşımız, önceki dönemler Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk Beyefendi'nin uzun süren rahatsızlığı sonrasında vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Tecrübesi, birikimi ve ilkeli siyasi duruşu ile Giresun'a ve ülkemize yaptığı hizmetleri hayırla yad ediyoruz. Cemal ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İletişim Başkanı Duran'dan vefat eden eski AK Parti Milletvekili Öztürk için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten vefat eden eski AK Parti Milletvekili Öztürk için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. 26. ve 27. Dönem Milletvekilimiz, yol arkadaşımız Cemal Öztürk'ü kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, teşkilatlarımızın ve siyaset dünyamızın başı sağ olsun."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski AK Parti Milletvekili Öztürk için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"26. ve 27. Dönem Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk'ün vefatından büyük üzüntü duydum. Cemal ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan vefat eden eski AK Parti Milletvekili Öztürk için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"26'ncı ve 27'nci dönem Giresun Milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum. Rabb'im, mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Bakan Kurum'dan vefat eden eski AK Parti Milletvekili Öztürk için taziye mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"26 ve 27. dönem milletvekilimiz, kıymetli ağabeyimiz Cemal Öztürk'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağ olsun."

