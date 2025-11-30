Uludağ, Erciyes ve Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı başladı.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve teleferik tesislerinin çatıları ile pistler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Erciyes güne beyaz örtüyle uyandı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışıyla birlikte pistler beyaz örtüyle kaplandı. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki işletmeciler de kar yağışından duyduğu memnuniyeti getirerek, yeni sezon için hazırlıkların tamamlandığını aktardı. Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci, "Erciyes'te çok güzel bir kar örtüsü oluştu, tahminim 8 santim kar yağdı. Tabi bu bir başlangıçtır, Erciyes'e kar yağdığı zaman hazırlıkların simgesi oluşuyor. Bizler de işletmeciler olarak bütün hazırlıkları tamamladık. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talepler var. Erciyes Kayak Merkezi'nde 42 çeşit pistlerin, çeşitli vadilerin oluşu ve mekanik pistlerin çok güzel şekilde sunulmasından dolayı gerek ülkemizde gerekse dünyada tercih edilen bir kayak merkezi haline geldi" dedi.

İşletmeci Furkan Değirmenci de yeni sezona hazır olduklarını ve misafirleri Erciyes'e beklediklerini söyledi.

Kazdağları'na mevsimin ilk karı düştü

Balıkesir ve Çanakkale sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nın Edremit Körfezi bölgesindeki yüksek kesimlerine kar yağdı.

Doğal güzelliği ve endemik bitki türleriyle ünlü Kazdağları'nın en yüksek noktalarından biri olan 1726 rakımlı Sarıkız Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Bölgede hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı, Sarıkız Tepesi'ni beyaz örtüyle kapladı. Sisin de etkili olduğu bölgede yetkililer buzlanmaya karşı uyarıda bulunuyor.