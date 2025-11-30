İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Üsküdar'da aralıklarla yağmur etkili oluyor.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

