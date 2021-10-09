İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanı Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ekim 2021 16:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu.Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|202,64
|Adıyaman
|245,55
|Afyon
|233,54
|Ağrı
|208,99
|Aksaray
|155,79
|Amasya
|228,62
|Ankara
|363,69
|Antalya
|39,83
|Ardahan
|243,34
|Artvin
|198,82
|Aydın
|47,09
|Balıkesir
|208,50
|Bartın
|308,07
|Batman
|121,56
|Bayburt
|220,97
|Bilecik
|287,59
|Bingöl
|332,90
|Bitlis
|154,70
|Bolu
|372,62
|Burdur
|180,84
|Bursa
|363,75
|Çanakkale
|130,37
|Çankırı
|259,84
|Çorum
|351,05
|Denizli
|158,71
|Diyarbakır
|105,75
|Düzce
|460,22
|Edirne
|171,18
|Elazığ
|294,41
|Erzincan
|324,62
|Erzurum
|291,05
|Eskişehir
|231,54
|Gaziantep
|150,30
|Giresun
|230,21
|Gümüşhane
|220,18
|Hakkari
|130,83
|Hatay
|179,41
|Iğdır
|140,58
|Isparta
|173,52
|İstanbul
|252,11
|İzmir
|47,01
|Kahramanmaraş
|237,55
|Karabük
|341,93
|Karaman
|243,21
|Kars
|266,39
|Kastamonu
|445,83
|Kayseri
|402,83
|Kırıkkale
|383,20
|Kırklareli
|200,70
|Kırşehir
|352,61
|Kilis
|245,81
|Kocaeli
|374,86
|Konya
|254,49
|Kütahya
|435,24
|Malatya
|360,35
|Manisa
|205,29
|Mardin
|76,40
|Mersin
|138,86
|Muğla
|40,07
|Muş
|195,32
|Nevşehir
|257,08
|Niğde
|292,48
|Ordu
|330,97
|Osmaniye
|150,94
|Rize
|399,29
|Sakarya
|449,53
|Samsun
|338,33
|Siirt
|43,50
|Sinop
|218,52
|Sivas
|288,89
|Şanlıurfa
|110,10
|Şırnak
|51,88
|Tekirdağ
|141,06
|Tokat
|386,04
|Trabzon
|436,75
|Tunceli
|119,84
|Uşak
|315,62
|Van
|35,76
|Yalova
|237,28
|Yozgat
|366,03
|Zonguldak
|557,17