Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.