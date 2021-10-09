Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz
Bakan Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Ekim 2021 16:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
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