Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? (2) Toplam 18 dosyada karar örnekleri

Aşağıdaki tabloda Danıştay 2. Dairesinin 2021 yılının son aylarında yayımlanan kararları özet olarak verilmiştir. Bakanlıklarda yaşanan görevden almalarda Danıştay 2. Dairesinin temel aldığı kıstaslar şu şekilde özetlenebilir:

Görevde başarısızlığını kanıtlayacak bilgi belge, hakkında yürütülen soruşturma veya disiplin cezası varsa idare lehine karar verilmektedir. Ancak bunlar ortaya konulmadığı durumlarda kişi lehine karar vermektedir.

Diğer taraftan "10 yıldır Daire Başkanı görevini" yürüten davacı lehine verilen karar tartışılabilir. Çünkü kamu idaresinde belirli bir hizmet yılından sonra (ortalama 7) yöneticilerin kendini tekrardan öteye geçemedikleri bir gerçektir. Aksi durumun varlığında "20 senedir görev yapan." diye başlanan ve davacı lehine verilen kararları da görmemiz anlamına gelecektir ki; bu da bir kadronun çok çok uzun yıllar sadece bir kişiye tahsis edilmesi anlamına gelecektir.

Yine Danıştay 2. Dairesi "yargı kararını uygulamış gibi yapmayı" affetmemektedir.

Yönetici kadrolarına memur, tekniker gibi kadrolardan zıplayarak gelenlerin göreve iadelerinde idare lehine karar vermektedir.

İstisnai kadrodan müşavir olarak atananların görevden alınmasında da idare lehine karar vermektedir.

Danıştay görevden almalara nasıl bakıyor? 51 dosyada karar örnekleri başlıklı ilk dosyamızı görmek için tıklayınız.