'İade edilecek personelin açıkta iken ne yaptığı soruşturuluyor'

Şu anda OHAL Komisyonu'nda başvurusu kabul edilen en az 250 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, göreve başlamak için bekliyor. Üstelik aralarında 10 ay geçmesine rağmen işbaşı yaptırılmayanlar da bulunuyor.

EGM'den Araştırma Merkezi'ne

Ayrıca, 2019 yılının mayıs ayına kadar başvurusu kabul edilen polis memurları Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya devam edebiliyordu. Ancak o dönemde ilan edilen İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nden sonra iade edilen polis memurlarının çoğunluğu, İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi'nde göreve başlatılıyor.

Bakanlık kaynakları: Maddi kayıp tazmin ediliyor

Independent Türkçe'nin ulaştığı İçişleri Bakanlığı kaynakları, ihraç edilip OHAL Komisyonu tarafından iade edilen polis memurlarının araştırma merkezi bünyesinde işbaşı yaptırılmasına ilişkin yaptıkları açıklamada, Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 10. maddesinin A fıkrasındaki hükümlere göre işlem yapıldığını belirtti.

Bu maddeye göre, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı personeliyken ihraç edilip komisyon tarafından iade edilenler, ilgili bakanlıklar bünyesinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam ediliyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aynı kanun maddesi iadesi yapılan personelin eski kadro ve rütbelerine atanması konusunda herhangi bir koşul aranmaksızın bakanlık makamına takdir yetkisi tanıyor. Bu takdir yetkisinin, devlet ve kamu güvenliğinin sağlanmasının önemi nedeniyle bilinçli olarak verildiği belirtiliyor. Öte yandan, önceki görevleriyle yeni görevleri arasında bir maddi kayıp söz konusu ise, tazminat olarak ödemesi yapılıyor.

İadeden sonra araştırma sürüyor

İçişleri Bakanlığı kaynakları ayrıca, iadesi yapılan personelin işbaşı yaptırılmasına yönelik sürecin uzamasıyla ilgili ise, kamu görevinden ayrı kaldıkları sürede memuriyeti engelleyecek herhangi bir durumun olup olmadığı konusunun araştırıldıktan sonra bakanlık onayına sunulduğunu belirtiyor.

257 personelin işlemi sürüyor, 28 personel hakkında iade kararı

Bakanlık verilerine göre ayrıca, OHAL Komisyonu'nun başvurusunu kabul ettiği toplam 2 bin 1 personelden bin 7'si Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna, 544'ü Araştırma Merkezi kadrosuna atandı. 165 personelin emeklilik, vefat ya da başka bir konudan dolayı ihraç gibi nedenlerle ataması yapılmazken, 257 personelin işlemlerinin sürdüğü, 28 personelin ise kabul kararının yeni geldiği belirtildi.