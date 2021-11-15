İstifa eden memur, 'isteğe bağlı sigorta' kapsamında primlerini öderse hangi statüden emekli olur?

5434 sayılı Kanuna tabi memur, istifa ettikten sonra her ay SGK primlerini (Kurum ve şahıs kesenek tutarlarını) ödemek şartıyla yine memur statüsünden emekli olabilmektedir.

09.02.1980 doğumluyum 04.08.2000 yılında uzman jandarma olarak göreve başladım. 14.02.2011 yılında görevimden istifaen ayrıldım. 29.12.2011 yılında devlet memuru olarak yeniden atandım. 2 yıl 7 ay 15 gün yıpranma payım var. e-devlette toplam prim günüm 8265 gün gözükmekte. İstifa ederek işimden ayrılsam kalan günlerimi dışarıdan yatırsam hangi sandıktan emekli olurum?

İsteğe bağlı iştirakçilik konusu sadece 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için uygulanan bir işlemdir. Bu işlemden yararlanabilmek için;

5434 sayılı Kanuna tabi olarak en az 10 yıl çalışmalarının olması gerekir. En az Devlet memurluğunda 10 yıl çalışmaları olanlardan kasıt, mutlaka memurluk hizmetinin en az 10 yıl olması gerekiyor. 10 yıl süreye yıpranma payı, aylıksız izin süresi, hizmet borçlanmaları gibi süreler 10 yıl sürenin hesabında dikkate alınmıyor.

- İsteğe bağlı sigortada mutlaka istifa şartı gerekiyor

Memurluktan ayrılma durumlarının mutlaka kendilerinin istifa etmesi/müstafi duruma düşmeleri gereklidir.

Bu şartları taşıyan memurlar bu görevlerinden ayrıldıktan sonra 6 ay süreyi geçirmemek şartıyla SGK ya müracaat ederek isteğe bağlı iştirakçilik uygulamasından yararlanabilir.

İsteğe bağlı sigorta, genelde 20 veya 25 hizmet yıllarını tamamladıktan sonra memurluktan ayrılıp emeklilik yaşını hiçbir şekilde zorunlu bir işyerinde çalışmadan bekleyenlerin tercih ettiği bir durumdur. Bazı durumlarda da hizmet süresini tamamlanacak süre kadar isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanıp bu hizmet süresini tamamladıktan sonra ayrılıp emeklilik yaşını bekleyenlerin de tercih ettiği bir konudur.

Bu durumda olanlar hakkında da hizmet bütünleşmesi olduğu takdirde son 7 yıl kuralı geçerlidir. Yani son 7 yıl içindeki hizmet ağırlığı hangi statüde geçmişse o statü esas alınarak emeklilik işlemleri uygulanır.

İsteğe bağlı iştirakçiler de genel sağlık sigortalısı kapsamındadırlar ve genel sağlık sigortası primi de öderler.

Sizin durumunuz nasıl olacak?

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;

1- Şayet yıpranma payınız, işçi ve esnaf gibi süreleriniz dışında, memurlukta (uzman jandarma olarak) geçen çalışma süreniz 10 hizmet yılı ise isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanabileceğinizi, ancak bu süre içerisinde zorunlu olarak bir çalışmanız olması halinde ise bu sistemden yararlanamayacağınızı,

2- İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanacağınız sürenin de memurluk statüsünden emeklilik için aranılan 25 hizmet yılınızı tamamlayacağınız süreye kadar her ay SGK ya prim ödediğiniz takdirde, emeklilik yaşınızı doldurmanız kaydıyla yine Memur statüsünden emekli olabileceğinizi,

değerlendirmekteyiz.