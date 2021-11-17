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Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 17 Kasım 2021 10:04
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Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

3.11.1993'de hemşire olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladım.10.02.1975 doğumlu kadınım.27.09.2021 de istifa ettim. Hitapta emeklilik yaşı 10.02.2025 gözüküyor. Yıpranma payı hesaba katılmamış ne zaman emekli olabilirim, maaş ve tazminat hakkım nasıl hesaplanacak?

İnsan sağlığına ilişkin işlerde görev yapanlara yıpranma payı 2018 yılından sonra geçen sürelere verilmiştir.

5510 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesinde yer alan hükme eklenen maddeyle insan sağlığına ilişkin işlerde çalışanların bu süreleri fiili hizmet süresi zammı, yani yıpranma payı sağlanan görevler arasına dahil edilmiştir.

Yıpranma payı emeklilikte nasıl değerlendirilir?

1- Emeklilik için aranılan Hizmet süresine eklenmesi açısından:

Hemşireler için yıpranma payları her yıl için 2 ay olarak belirlenmiştir. Emeklilik aşamasına kadar hak edilen yıpranma süresi memurun emeklilik hizmet süresine eklenir ve bu süre ile birlikte 5434 sayılı Kanuna tabi kadın memurlar için emeklilik aylığına hak kazanılmada aranılan 20 hizmet yılı daha önce tamamlanmış olur.

2- Emeklilik için aranılan yaş grubundan indirilmesi açısından:

İnsan sağlığına ilişkin görevlerde çalışanlara yıpranma paylarının verilmesi 2018 yılı sonrasını kapsayan süre ile sınırlı olmaktadır. 2018 yılı öncesi yapılan görev sürelerini kapsamamaktadır. Ayrıca, bu düzenleme 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı madde hükmünde yapılmıştır.

40 ıncı madde hükmü kuralına göre de yıpranma paylarının memurların emeklilik yaş gruplarından indirilmesinde 3 yılı geçmemek üzere yarısı esas alınmaktadır. Ayrıca, yine yaş haddi indiriminde aranılan ikinci şart da mutlaka 2018 yılından itibaren bu görevlerini en az 3600 gün daha yapmaları gerekmektedir.

3- Yıpranma süresinin SGK HİTAP kaydında görülmesi durumu:

Bu konu hakkında memurların görev yaptıkları kurumlarca SGK'ya bildirimde bulunmaları ve SGK'nın da yıpranma payı sürelerinin kişilerin hizmet sürelerine eklenmesi gerektiğini, ancak yıpranma paylarının emeklilik yaş gruplarından indirilmesinde belirttiğimiz şekilde en az bu görevlerde 3600 gün daha görev yapılması şartı olduğundan, bu durumda emeklilik yaş grubunda mevcut durumda bir değişikliğin olamayacağını değerlendirmekteyiz.

Sonuç olarak, hakkınızda yapılan işlemlerde bir yanlışlık olmayacağını, yine de bu konu hakkında kurumunuzca SGK'dan bilgi alınması gerektiğini tavsiye edebiliriz.

#yıpranma payı
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