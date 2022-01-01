Haftanın Fırsat Ürünleri (11-15)

Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor
Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor
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Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakika da yaptırın!
3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
Vaka sayıları düne göre arttı
Vaka sayıları düne göre arttı
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te

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