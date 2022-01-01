Tiktok Fenomenleri Ne Kadar Kazanıyor?
Youtube ve Instagram gibi reklam gelirlerini fenomenleriyle paylaşmayan Tiktok'ta para kazanmanın en etkili yolları arasında sponsorluk anlaşmaları ve şarkı tanıtımı bulunuyor. Tek bir videodan alınan ücret ise 5 bin ile 8 bin dolar arasında değişiyor.
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Yeni nesil dijital yıldızların doğmasını sağlayan video oluşturma platformu TikTok'un popülaritesi her geçen gün artıyor. Ancak, birçok içerik oluşturucu için tek başına TikTok'tan para kazanmak oldukça zor.
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TİKTOK REKLAM GELİRLERİNİ FENOMENLERLE PAYLAŞMIYOR Çünkü, fenomenlerle reklam gelirlerinin belirli bir yüzdesini paylaşan YouTube veya Facebook'tan farklı olarak, TikTok, kullanıcılarıyla reklam gelirlerini paylaşmıyor. Çin merkezli sosyal medya devi bunun yerine, fenomenlere sanal "hediyeler" sunuyor. Ya da 30 günlük bir süre içinde en az 10 bin takipçisi bulunan ve 100 bin video görüntülemesi olan kullanıcılara İçerik Oluşturucu Fonu aracılığıyla ödeme yapıyor.
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Business Insider?a konuşan ?TikToker?lara göre, İçerik Oluşturucu Fonu ödemeleri yalnızca görüntülemelere göre hesaplanmamıyor. Buna göre, bin video oynatma için platformda yalnızca birkaç kuruş gelir elde edebiliyor.
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Şu anda 2,1 milyon TikTok takipçisi olan ve kişisel finans alanında paylaşım yapan Preston Seo, Insider ile paylaştığı belgelere göre Ocak 2021 ile Mayıs 2021 arasında İçerik Oluşturucu Fonu?ndan toplam bin 664 dolar kazandı. Hesabı aracılığı günde ortalama 9 ila 38 dolar arasında kazandığını bildirdi.
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CANLI YAYINDA SANAL HEDİYE YÖNTEMİ Bununla birlikte, İçerik Oluşturucu Fonu, TikTok kullanıcıları için tek uygulama içi para kazanma aracı değil. Bazı TikToker'lar ayrıca canlı yayınlar sırasında nakde dönüştürülebilen sanal "hediyeler" alarak para kazanıyor. ASMR içerik yaratıcısı Lucy Davis, canlı yayın yaptığı her seferinde 20 ile 300 dolar arasında kazandığını açıkladı.
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MARKA ANLAŞMALARI VE ŞARKI TANITIMI EN ÇOK GELİR GETİREN YÖNTEMLER Bunun yanı sıra İçerik Oluşturucu Fonu?ndan gelen ödemeler faturaları tek başına ödemediğinden, birçok influencer TikTok'tan para kazanmak için marka anlaşmaları ve şarkı promosyonları üzerinde çalışıyor. ABD?de yaşayan bir TikTok fenomeni olan Symphony Clarke, sponsorlu bir gönderi için 350 ila 600 dolar arasında ücret aldığını söyledi.
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Diğer taraftan, TikToker olarak para kazanmanın en popüler yollarından biri de videolarda şarkı tanıtımı yapmak. Müzik şirketleri, yeni bir parçayı viral hale getirmek için düzenli olarak TikTok kullanıcılarına uygulamada yayınlamaları için ödeme yapıyor.
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TEK BİR ŞARKI İÇİN 750 DOLAR Uygulamada 10 milyondan fazla takipçisi olan TikTok fenomenleri Nicole, Natalie ve Nika Taylor, bir şarkıyı tek bir videoda tanıtmak için 750 dolar, iki video için bin 400 dolar ve üç video için iki bin dolar aldıklarını açıkladı.
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Ancak, Los Angeles?ta faaliyet gösteren medya şirketi Flighthouse'da müzik pazarlamasından sorumlu olan Austin Georgas, daha az takipçisi olan mikro etkileyiciler için oranların daha değişken olduğunu, ödemenin 150 dolardan 20 dolara kadar düşebileceğini söyledi.
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İŞTE POPÜLER TİKTOK FENOMENLERİNİN KAZANÇLARI Vi Long, 1 milyon takipçi, aylık 17 bin dolar - 32 bin dolar
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Lucy Davis, 512 bin takipçi, canlı yayın başına 20 dolar-300 dolar
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Preston Seo, 1,6 milyon takipçi, aylık 4 bin 578 bin dolar - 13 bin 644 dolar
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Victoria Paris, 1 milyon takipçi, aylık 2 bin 766 dolar - 9 bin 126 dolar
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Harry Raftus, 1,1 milyon takipçi, sponsorlu kampanya başına 4 bin dolar - 5 bin dolar
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McFarland Ailesi (baba ve iki oğlu), 2,9 milyon takipçi, sponsorlu gönderi başına 5 bin dolar - 8 bin dolar