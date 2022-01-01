Haftanın Fırsat Ürünleri (28-05)

Dolar haftaya 14 TL'nin üzerinde başladı
Dolar haftaya 14 TL'nin üzerinde başladı
Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti
Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Rusya'ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rusya'ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı
Türkiye enerjide oyun kurucu oluyor
Türkiye enerjide oyun kurucu oluyor
Kabine toplanıyor... Ukrayna'yı işgal masada
Kabine toplanıyor... Ukrayna'yı işgal masada
FIFA'dan Rusya'ya tarihi yaptırım
FIFA'dan Rusya'ya tarihi yaptırım
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Çavuşoğlu: Rusya ya da Ukrayna için Montrö'yü uygularız
Çavuşoğlu: Rusya ya da Ukrayna için Montrö'yü uygularız
AB Komisyonu ilk kez silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı
AB Komisyonu ilk kez silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı!
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı!
Türk firması üretti, sanayi devleri sıraya girdi: 100 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlıyor
Türk firması üretti, sanayi devleri sıraya girdi: 100 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlıyor
Zelenski'den müzakere açıklaması: Belarus sınırında önkoşulsuz olacak
Zelenski'den müzakere açıklaması: Belarus sınırında önkoşulsuz olacak
Yönetici asansörün bakımını yaptırmadı: Yargıtay cezayı onadı
Yönetici asansörün bakımını yaptırmadı: Yargıtay cezayı onadı
Rusya-Ukrayna savaşı üreticiyi vurdu, ihraç ürünleri elde kaldı
Rusya-Ukrayna savaşı üreticiyi vurdu, ihraç ürünleri elde kaldı
Rusya'ya hava yasağı: İşte hava sahasını kapatan ülkeler
Rusya'ya hava yasağı: İşte hava sahasını kapatan ülkeler
Rus askerleri Ukrayna'da banka soydu!
Rus askerleri Ukrayna'da banka soydu!
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Ukrayna
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Ukrayna
Koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı
Koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren 'resmi tatil izni' kararı
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren 'resmi tatil izni' kararı
Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü
Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Zelenskiy, müzakere için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi
Zelenskiy, müzakere için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi
Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu
Yerli silahların önemi anlaşıldı
Yerli silahların önemi anlaşıldı
İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı
İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı
O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış
O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış

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