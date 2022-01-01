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Haftada Bir Avokado Kalp Krizi Riskini...

ABD?de yapılan araştırmada, haftada bir avokado yemenin kardiyovasküler hastalıklar üzerinde etkileri incelendi. 110 binden fazla kişinin incelendiği çalışmada, haftada bir avokado yiyen kişilerin yemeyenlere kıyasla kalp krizi geçirme risklerinin yüzde 21 daha az olduğu belirtildi.

  1. ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, haftada 2 porsiyon yağlı meyve yemenin kalp krizi riskini azalttığı tespit edildi. Journal of the American Heart Association'da yayımlanan çalışmada, özellikle avokadonun faydalarına dikkat çekilirken, tereyağı, peynir veya işlenmiş et yerine yenildiği takdirde hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp krizi riskinin azaldığı vurgulandı.

    ABD?de yapılan yeni bir araştırmada, haftada 2 porsiyon yağlı meyve yemenin kalp krizi riskini azalttığı tespit edildi. Journal of the American Heart Association'da yayımlanan çalışmada, özellikle avokadonun faydalarına dikkat çekilirken, tereyağı, peynir veya işlenmiş et yerine yenildiği takdirde hem erkeklerde hem de kadınlarda kalp krizi riskinin azaldığı vurgulandı.

  2. 68 binden fazla kadın ve 41 binden fazla erkek üzerinde yapılan çalışmanın bulgularında haftada en az iki porsiyon avokado yemek, kalp krizi geçirme riskini avokado yememeye veya nadiren yemeye kıyasla yüzde 21 oranında azalttığının altı çizildi.

    68 binden fazla kadın ve 41 binden fazla erkek üzerinde yapılan çalışmanın bulgularında haftada en az iki porsiyon avokado yemek, kalp krizi geçirme riskini avokado yememeye veya nadiren yemeye kıyasla yüzde 21 oranında azalttığının altı çizildi.

  3. Araştırma ile ilgili konuşan çalışmanın yazarı Harvard T.H. beslenme bölümünde araştırma görevlisi Lorena Pacheco, yenmesi gereken avokado porsiyonunun "yaklaşık 80 gram ağırlığındaki yarım avokado" olarak tanımlandığını söyledi.

    Araştırma ile ilgili konuşan çalışmanın yazarı Harvard T.H. beslenme bölümünde araştırma görevlisi Lorena Pacheco, yenmesi gereken avokado porsiyonunun "yaklaşık 80 gram ağırlığındaki yarım avokado" olarak tanımlandığını söyledi.

  4. Amerikan Kalp Derneği'nin Epidemiyoloji ve Önleme Konseyi başkanı Cheryl Anderson ise araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir gıda rutin olarak sağlıklı bir diyet yemenin çözümü olmasa da, bu çalışma avokadoların olası sağlık yararlarına sahip olduğunun kanıtıdır" dedi.

    Amerikan Kalp Derneği'nin Epidemiyoloji ve Önleme Konseyi başkanı Cheryl Anderson ise araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir gıda rutin olarak sağlıklı bir diyet yemenin çözümü olmasa da, bu çalışma avokadoların olası sağlık yararlarına sahip olduğunun kanıtıdır" dedi.

  5. Herbert Wertheim Halk Sağlığı profesörü Anderson, ?Önerilen, sebze ve meyveler açısından zengin olan Akdeniz diyeti gibi sağlıklı yeme alışkanlıkların iyileştirmek için umutsuzca stratejilere ihtiyacımız var? diye konuştu.

    Herbert Wertheim Halk Sağlığı profesörü Anderson, ?Önerilen, sebze ve meyveler açısından zengin olan Akdeniz diyeti gibi sağlıklı yeme alışkanlıkların iyileştirmek için umutsuzca stratejilere ihtiyacımız var? diye konuştu.

  6. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kardiyovasküler hastalıklar her yıl yaklaşık 18 milyon can alarak dünya çapında en çok can kaybına neden olan hastalık olarak öne çıkıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise, kalp hastalıklarının yalnızca ABD?de her 36 saniyede bir can aldığını belirtiyor.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kardiyovasküler hastalıklar her yıl yaklaşık 18 milyon can alarak dünya çapında en çok can kaybına neden olan hastalık olarak öne çıkıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise, kalp hastalıklarının yalnızca ABD?de her 36 saniyede bir can aldığını belirtiyor.