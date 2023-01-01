Dünyanın En Sağlıksız Diyeti...
Zayıflamak uğruna son dönemde öne çıkan ve popüler hala gelen diyetlerle ilgili Amerika'da yapılan araştırma gerçeği ortaya koydu.
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Zayıflamak uğruna son dönemde öne çıkan ve popüler hala gelen diyetlerle ilgili Amerika'da yapılan araştırma gerçeği ortaya koydu. News&World Report tarafından sunulan diyet sıralamasına göre bazı diyet türlerinin faydalarından ziyade sağlığı ciddi derecede bozduğu ortaya çıktı. İşte 24 diyet incelendikten sonra asla yapılmaması gereken o diyet...
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US News & World Report, her yıl sağlık ve beslenme uzmanlarını bir araya getirerek popüler diyetleri genel sağlık durumları, takip edilmelerinin ne kadar kolay olduğu, kilo verme ve hastalıkları önleme potansiyelleri gibi faktörlere göre inceleyip sıraladı.
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Bu sene 24 diyet incelendikten sonra ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. 2022 yılında birçok kişi tarafından uygulanan diyetlerden en tehlikeli olan diyetin çiğ beslenme diyeti olduğu ortaya çıktı.
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ÇİĞ BESLENME EN KÖTÜSÜ! Uzmanlar, çiğ beslenmenin sağlık açısından tehlike barındırdığını ve bu tarz diyetlerin yapılmaması gerektiğini vurguladı. Yapılan araştırmaya göre çiğ olarak tüketilen sebzelerin herhangi bir faydası olmadığı ve açlık yönünden kısıtlayıcı olduğu belirtildi.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI MÜMKÜN DEĞİL Ayrıca çiğ tüketilen gıdaların az kalorili ve düşük proteinli olmasından dolayı doyuruculuğunun da düşük olduğu saptandı. Çiğ gıda tüketiminin sürdürebilir olmadığını söyleyen uzmanlar, uzun vadeli diyetlerin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.
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Uzman diyetisyenlere göre sağlıklı kilo vermek ve bunu kalıcı hale getirmek için çok fazla kısıtlama yapılan diyetleri uygulamak doğru değil. Bu durum hem kilo vermeyi engelleyerek sonrasında da daha çok kilo alımına neden oluyor.
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ARA ÖĞÜNDE TÜKETİLEN BARLARDAN UZAK DURUN! Ara öğünlerde sıklıkla tüketilen yüksek oranda işlenmiş gıdalar arasında yer alan bar ürünleri ve takviye gıdalarının sadece ticari amaçla satılan ürünler olduğu ve zayıflatıcı etkisinin olmadığı açıklandı.
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EN ÇOK ÖNERİLEN DİYET: AKDENİZ DİYETİ Son yapılan araştırmalara göre diyet türlerinde en sağlıklı diyet olarak Akdeniz diyeti en yüksek puanı aldı. Akdeniz diyetinin en önemli özelliği herkesin yapabileceği ve birçok yiyecek türlerini gruplandırıyor olması olarak açıklandı.
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Schueller, "Zirveye çıkan diyetler, yıllardır sağlıklı beslenmeye yönelik sağduyulu bir yaklaşım kullandığını, tüm gıdaları birleştirdiğini ve esnek olduğunu bildiğimiz diyetlerdir" açıklamasında bulundu.