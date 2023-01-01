Dünyanın En Sağlıksız Diyeti...

Genel Kurulda, memur ve emekliye ek zam görüşmeleri başladı
Genel Kurulda, memur ve emekliye ek zam görüşmeleri başladı
Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması
Seçimde '60 gün-90 gün' tartışması
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu
İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz
İslam Memiş: Gram altında 1400'lü rakamları görebiliriz
Pasaport harcı krizi çözüldü: Fark alınmayacak
Pasaport harcı krizi çözüldü: Fark alınmayacak
Bakan Özer, 868 bin kız çocuğunun okula erişemediği iddiasını yalanladı
Bakan Özer, 868 bin kız çocuğunun okula erişemediği iddiasını yalanladı
Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
Bakan Nebati: Maliyedeki bürokrasiyi aşabilsek gerekeni yapacağız
'Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek'
'Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse son sözü milli irade söyleyecek'
Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
Sınavlarda görevlendirilen polisler oturum başına ücret alacak
Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el piyasasına yönelik inceleme başlattı
Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el piyasasına yönelik inceleme başlattı
'Hakim ve savcılarımızın yüzde 60'ının kıdemi 5 yıl ve üzerinde'
'Hakim ve savcılarımızın yüzde 60'ının kıdemi 5 yıl ve üzerinde'
Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.137 lira seviyesinden işlem görüyor
YÖK'ten yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
YÖK'ten yatay geçiş koşullarına yeni düzenleme
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu üyeliği için Yargıtayda 16 Ocak'ta seçim yapılacak
KGF'nin EYT desteği nasıl olacak? Bakan Nebati'den açıklama
KGF'nin EYT desteği nasıl olacak? Bakan Nebati'den açıklama
AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
AK Parti bugün Anayasa değişikliği gündemiyle MHP ile görüşecek
692 bölgede sosyal konut yapılıyor
692 bölgede sosyal konut yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı
Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Mersin'de 120 polisin katılımıyla FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
Benzine 63 kuruş indirim yapıldı
500 bin nüfusa sahip ilde, 5 milyon hasta doktora başvurdu
500 bin nüfusa sahip ilde, 5 milyon hasta doktora başvurdu
Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı
Toplantı yeter sayısı bulunamayan TBMM kapandı
SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama
SPK'dan piyasa bozucu eylemlere ilişkin açıklama
Ankara Büyükşehir: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor
Ankara Büyükşehir: Fiyat artışı, zararın beşte birini karşılıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, 350 din hizmetleri uzmanı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 350 din hizmetleri uzmanı alacak
DSİ'ye 1273 personel alımının detayları açıklandı
DSİ'ye 1273 personel alımının detayları açıklandı
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Teknik çalışma bitti
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Teknik çalışma bitti
Bakan Özer: Ücretsiz yemek kapasitesini 5 milyona çıkartacağız
Bakan Özer: Ücretsiz yemek kapasitesini 5 milyona çıkartacağız
Bekçi ve kardeşleri, doktoru darp edip acili birbirine kattı
Bekçi ve kardeşleri, doktoru darp edip acili birbirine kattı

Dünyanın En Sağlıksız Diyeti...

Zayıflamak uğruna son dönemde öne çıkan ve popüler hala gelen diyetlerle ilgili Amerika'da yapılan araştırma gerçeği ortaya koydu.

  1. Zayıflamak uğruna son dönemde öne çıkan ve popüler hala gelen diyetlerle ilgili Amerika'da yapılan araştırma gerçeği ortaya koydu. News&World Report tarafından sunulan diyet sıralamasına göre bazı diyet türlerinin faydalarından ziyade sağlığı ciddi derecede bozduğu ortaya çıktı. İşte 24 diyet incelendikten sonra asla yapılmaması gereken o diyet...

    Zayıflamak uğruna son dönemde öne çıkan ve popüler hala gelen diyetlerle ilgili Amerika'da yapılan araştırma gerçeği ortaya koydu. News&World Report tarafından sunulan diyet sıralamasına göre bazı diyet türlerinin faydalarından ziyade sağlığı ciddi derecede bozduğu ortaya çıktı. İşte 24 diyet incelendikten sonra asla yapılmaması gereken o diyet...

  2. US News & World Report, her yıl sağlık ve beslenme uzmanlarını bir araya getirerek popüler diyetleri genel sağlık durumları, takip edilmelerinin ne kadar kolay olduğu, kilo verme ve hastalıkları önleme potansiyelleri gibi faktörlere göre inceleyip sıraladı.

    US News & World Report, her yıl sağlık ve beslenme uzmanlarını bir araya getirerek popüler diyetleri genel sağlık durumları, takip edilmelerinin ne kadar kolay olduğu, kilo verme ve hastalıkları önleme potansiyelleri gibi faktörlere göre inceleyip sıraladı.

  3. Bu sene 24 diyet incelendikten sonra ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. 2022 yılında birçok kişi tarafından uygulanan diyetlerden en tehlikeli olan diyetin çiğ beslenme diyeti olduğu ortaya çıktı.

    Bu sene 24 diyet incelendikten sonra ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. 2022 yılında birçok kişi tarafından uygulanan diyetlerden en tehlikeli olan diyetin çiğ beslenme diyeti olduğu ortaya çıktı.

  4. ÇİĞ BESLENME EN KÖTÜSÜ! Uzmanlar, çiğ beslenmenin sağlık açısından tehlike barındırdığını ve bu tarz diyetlerin yapılmaması gerektiğini vurguladı. Yapılan araştırmaya göre çiğ olarak tüketilen sebzelerin herhangi bir faydası olmadığı ve açlık yönünden kısıtlayıcı olduğu belirtildi.

    ÇİĞ BESLENME EN KÖTÜSÜ! Uzmanlar, çiğ beslenmenin sağlık açısından tehlike barındırdığını ve bu tarz diyetlerin yapılmaması gerektiğini vurguladı. Yapılan araştırmaya göre çiğ olarak tüketilen sebzelerin herhangi bir faydası olmadığı ve açlık yönünden kısıtlayıcı olduğu belirtildi.

  5. SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI MÜMKÜN DEĞİL Ayrıca çiğ tüketilen gıdaların az kalorili ve düşük proteinli olmasından dolayı doyuruculuğunun da düşük olduğu saptandı. Çiğ gıda tüketiminin sürdürebilir olmadığını söyleyen uzmanlar, uzun vadeli diyetlerin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

    SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI MÜMKÜN DEĞİL Ayrıca çiğ tüketilen gıdaların az kalorili ve düşük proteinli olmasından dolayı doyuruculuğunun da düşük olduğu saptandı. Çiğ gıda tüketiminin sürdürebilir olmadığını söyleyen uzmanlar, uzun vadeli diyetlerin daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

  6. Uzman diyetisyenlere göre sağlıklı kilo vermek ve bunu kalıcı hale getirmek için çok fazla kısıtlama yapılan diyetleri uygulamak doğru değil. Bu durum hem kilo vermeyi engelleyerek sonrasında da daha çok kilo alımına neden oluyor.

    Uzman diyetisyenlere göre sağlıklı kilo vermek ve bunu kalıcı hale getirmek için çok fazla kısıtlama yapılan diyetleri uygulamak doğru değil. Bu durum hem kilo vermeyi engelleyerek sonrasında da daha çok kilo alımına neden oluyor.

  7. ARA ÖĞÜNDE TÜKETİLEN BARLARDAN UZAK DURUN! Ara öğünlerde sıklıkla tüketilen yüksek oranda işlenmiş gıdalar arasında yer alan bar ürünleri ve takviye gıdalarının sadece ticari amaçla satılan ürünler olduğu ve zayıflatıcı etkisinin olmadığı açıklandı.

    ARA ÖĞÜNDE TÜKETİLEN BARLARDAN UZAK DURUN! Ara öğünlerde sıklıkla tüketilen yüksek oranda işlenmiş gıdalar arasında yer alan bar ürünleri ve takviye gıdalarının sadece ticari amaçla satılan ürünler olduğu ve zayıflatıcı etkisinin olmadığı açıklandı.

  8. EN ÇOK ÖNERİLEN DİYET: AKDENİZ DİYETİ  Son yapılan araştırmalara göre diyet türlerinde en sağlıklı diyet olarak Akdeniz diyeti en yüksek puanı aldı. Akdeniz diyetinin en önemli özelliği herkesin yapabileceği ve birçok yiyecek türlerini gruplandırıyor olması olarak açıklandı.

    EN ÇOK ÖNERİLEN DİYET: AKDENİZ DİYETİ  Son yapılan araştırmalara göre diyet türlerinde en sağlıklı diyet olarak Akdeniz diyeti en yüksek puanı aldı. Akdeniz diyetinin en önemli özelliği herkesin yapabileceği ve birçok yiyecek türlerini gruplandırıyor olması olarak açıklandı.

  9. Schueller, "Zirveye çıkan diyetler, yıllardır sağlıklı beslenmeye yönelik sağduyulu bir yaklaşım kullandığını, tüm gıdaları birleştirdiğini ve esnek olduğunu bildiğimiz diyetlerdir" açıklamasında bulundu.

    Schueller, "Zirveye çıkan diyetler, yıllardır sağlıklı beslenmeye yönelik sağduyulu bir yaklaşım kullandığını, tüm gıdaları birleştirdiğini ve esnek olduğunu bildiğimiz diyetlerdir" açıklamasında bulundu.