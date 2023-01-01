Çocuklarım, torunlarım ve ben hayatta kaldığımıza şükrediyoruz. Allah, bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Devletimiz sağ olsun her şeyimize yetişiyor ama tabii insanın evi gibi olmuyor. 30 yıllık yuvamız gitti. Burada doğduk, burada büyüdük, burada ölmek isteriz. İnsan doğduğu yerde ölmek ister değil mi?? diye konuştu.