Bağışıklık Sistemini Kalkan Gibi Yapıyor!

Anadolu?nun geleneksel ürünü pekmezin vücudun ihtiyacı olan enerji, vitamin ve pek çok minerali karşıladığı biliniyor.Öksürüğü dindirilmesi ve kan yapmasıyla da hafızalara kazınan pekmezin yıllar sonra bilinmeyen faydaları ortaya çıktı. Bağışıklık sistemini kalkan gibi yapan pekmezin bilinmeyen faydaları neler?