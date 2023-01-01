Bağışıklık Sistemini Kalkan Gibi Yapıyor!
İşte pekmezin bilinmeyen faydaları...
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Anadolu?nun geleneksel ürünü pekmezin vücudun ihtiyacı olan enerji, vitamin ve pek çok minerali karşıladığı biliniyor.Öksürüğü dindirilmesi ve kan yapmasıyla da hafızalara kazınan pekmezin yıllar sonra bilinmeyen faydaları ortaya çıktı. Bağışıklık sistemini kalkan gibi yapan pekmezin bilinmeyen faydaları neler?
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Üzüm, incir veya dut gibi tatlı meyvelerin ezilerek kaynatılmasıyla üretilen, Anadolu?ya özgü, yoğun ve tatlı bir şurup olan pekmezin üzümden yapılanı pek tatlı, duttan yapılanı ise biraz acımsıdır.
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Uzun yıllar önce Anadolu?da yaşayan insanların yazın hasat ettikleri ürünleri uzun süre saklayabilmek amacıyla keşfettikleri bir besin olan pekmez, lezzetli olmasının yanı sıra içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığı için de oldukça faydalıdır.
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. Pekmezin içinde bağışıklık sisteminin önemli destekçileri olan B ve C vitamini gibi vitaminler, kalsiyum, manganez ve çinko gibi mineraller bulunur. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde pekmezin insan sağlığı üzerinde sayısız faydası vardır. Pekmezin faydaları şu şekilde sıralanabilir:
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Pekmezin en önemli faydalarından bir tanesi, içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunmasıdır.
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Pekmez, içeriğinde bulunan polifenoller sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olur. Sağlıklı beslenme uzmanlarının diyet listelerinde pekmezi sıklıkla tercih ettikleri görülebilir.
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Anne adaylarının düzenli pekmez tüketmesi, bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler. Buna ek olarak pekmezin emziren annelerde süt artırıcı özelliği olduğu bilinmektedir.
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Bakteriler için laktik asit üretimine karşı koruma sağlayan pekmez, cilt sağlığının korunmasına destek olarak cilt yüzeyinde ortaya çıkan sivilce ve aknelerin oluşumuna engel olur, lekelenmelere ve kırışıklıklara karşı koruyarak cildin eşitlenmesini ve dengede tutarak korunmasını sağlar.
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İçeriğindeki yüksek miktarda kalsiyumdan dolayı kemik sağlığının korunmasını ve gelişmesini sağlayan pekmez, düzenli olarak yenildiği zaman kemiklerin alacağı hasarlara karşı korunmasını, ilerleyen yaşlarda görülecek olan osteoporoza karşı direnç sağlar.
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Kalp ve damar sağlığı için gerekli olan potasyumu içeriğinde barındırmasından dolayı kalp sağlığının korunmasını, kardiyovasküler sisteme kan akışının düzenli olmasını ve kolesterol seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olur.
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Yapılan araştırmalar pekmezin thiamin, riboflavin ve demir açısından baldan daha zengin olduğunu gözler önüne sermektedir.
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Anemik hastalarda oldukça faydalıdır ve dişleri ve kemikleri güçlendirici etkisi de bulunur.
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Bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi bağırsakta bulunan parazitleri temizler.
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İltihap söktürücü özelliği vardır ve karaciğeri temizler.
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İyileşme sürecini hızlandırarak hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir.
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Sindirim sisteminin hızlı çalışmasını sağlar ve bu sayede hazımsızlık ve kabızlığa karşı etkilidir.